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公館紅棗產季限定便當 「棗飯兜」只賣6天

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣公館鄉農會紅棗季推出「棗飯兜」，紅棗入飯菜，三種主菜供選擇。圖／公館鄉農會提供
苗栗縣公館鄉農會紅棗季推出「棗飯兜」，紅棗入飯菜，三種主菜供選擇。圖／公館鄉農會提供

苗栗縣公館鄉是全台最大紅棗專區，夏天產季限定，鄉農會推出限量紅棗便當「棗飯兜」，7月12日、13日、29日、20日，及26日、27日開賣，單價150元，數量有限。

棗飯兜於2020年首次推出，成了產地、季節限定亮點，今年有紅棗雞腿排、紅棗控肉、紅棗牛腩3種主菜供挑選，販售當天上午11點半至下午2點，期間每半個小時在苗栗陶瓷農創園區（原苗栗特色館）公館鄉農會穿龍驛站─芋香町取餐。

公館鄉種植紅棗80多公頃，紅棗挺過颱風丹娜絲風雨，逐漸進入盛產期，鄉農會7月15日辦理紅棗評鑑，19日、20日紅棗節，鄉農會總幹事林幼詩歡迎遊客參加，她表示，紅棗生果富含維他命C、多醣、胡蘿蔔素、有機酸，棗干有黃酮類化合物、蛋白質及鈣、鐵質等，棗飯兜可以吃到風味與營養，歡迎訂購。

苗栗縣公館鄉農會紅棗季推出「棗飯兜」，紅棗入飯菜，三種主菜供選擇。圖／公館鄉農會提供
苗栗縣公館鄉農會紅棗季推出「棗飯兜」，紅棗入飯菜，三種主菜供選擇。圖／公館鄉農會提供
苗栗縣公館鄉農會紅棗季推出「棗飯兜」，紅棗入飯菜，三種主菜供選擇。圖／公館鄉農會提供
苗栗縣公館鄉農會紅棗季推出「棗飯兜」，紅棗入飯菜，三種主菜供選擇。圖／公館鄉農會提供

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