公館紅棗產季限定便當 「棗飯兜」只賣6天

苗栗縣公館鄉是全台最大紅棗專區，夏天產季限定，鄉農會推出限量紅棗便當「棗飯兜」，7月12日、13日、29日、20日，及26日、27日開賣，單價150元，數量有限。

棗飯兜於2020年首次推出，成了產地、季節限定亮點，今年有紅棗雞腿排、紅棗控肉、紅棗牛腩3種主菜供挑選，販售當天上午11點半至下午2點，期間每半個小時在苗栗陶瓷農創園區（原苗栗特色館）公館鄉農會穿龍驛站─芋香町取餐。