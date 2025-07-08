苗栗縣道140線全新夏日風景 紫葉狼尾草正美麗搖曳中
苗栗縣道140線位於卓蘭鎮白布帆路段，因靠近山區，近來不只有藍天與蟬聲，現在連公路也悄悄換上了夏季新裝！沿著大安溪畔的護欄，縣府精心栽種的「紫葉狼尾草」正迎風搖曳，宛如大地鋪上紫紅色的絲帶，美得令人心動。
紫葉狼尾草是一種多年生觀賞性草本植物，葉片為深紫紅色，花穗呈毛茸茸的狼尾狀，夏季正值生長與觀賞期。除了視覺效果極佳外，它也具有防風、防塵與穩定土壤的功能，常見於道路美化與園藝造景，是名副其實的「實用系網美植物」
縣府農業處林務科長張葦表示，之前因道路旁的景觀樹養護不易，因此今年2月間才改種生長快速、好維護的原生植物紫葉狼尾草，昨颱風丹娜絲過境，同仁外出視察災情路過，發現紫葉狼尾草搭配後方自然山景也驚艷不已。
她表示，試種地點位於苗140線東向32K+500至33K+200路段，會持續養護觀察成效，未來將評估全線栽植，形成道路夏季景觀特色。
不過，苗140線因車流較少，過往來車速度較快，民眾停車賞景拍照時還是要注意安全，請勿違規臨停或並排停車，避免交通事故；欣賞美景時，建議將車輛停妥於安全處，再步行觀賞、拍照更安心，同時請勿踐踏植栽，讓花草能持續綻放，共同維護這片美麗草海。
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