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竹縣芎林聯合辦公廳舍啟用 便民洽公服務

中央社／ 新竹縣8日電

新竹縣芎林鄉聯合辦公廳舍今天啟用，竹縣長楊文科出席表示，聯合辦公廳舍包含鄉公所、代表會及戶政事務所等便民洽公，另YouBike 2.0也正式進駐芎林鄉，方便騎乘。

芎林鄉公所今天舉辦「芎林鄉聯合辦公廳舍暨微笑單車啟用典禮」，楊文科出席說，芎林鄉公所聯合辦公廳舍位於文德三街、文富街、文德六街間，公所、代表會、戶政事務所共同進駐，加上鄰近的衛生所、消防局芎林分隊等，提供民眾更友善的服務。

楊文科指出，芎林鄉今天啟用YouBike 2.0，共設置10個站點，投放90輛一般自行車及20輛YouBike 2.0E電輔車，站點分布於敏實科技大學、芎林鄉公所、鄧雨賢音樂文化公園、飛鳳山（鳳鳴公園）及金獅公一公園等地。

他說，以及芎林兒三公園、公四水霧公園、芎林停一停車場、福昌街438巷口，盼提供兼顧通勤、通學與休閒遊憩功能。

交通旅遊處長陳盈州告訴中央社記者說，從4月1日起於竹竹苗地區租借YouBike 2.0E電輔車需投保「公共自行車傷害險」，才能租借，民眾只要上微笑單車官網、APP登入會員後即可加保，費用由縣府負擔。

YouBike YouBike 2.0 楊文科

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