鯉魚潭水庫鋸齒堰溢流美景逾2個月 近5年最長

苗栗鯉魚潭水庫5月起滿庫溢流，這2天颱風過境持續進帳，水庫管理中心表示，全台唯一鋸齒堰溢流美景已持續逾2個月，預估可再溢流約2週，將是近5年來維持最久的紀錄。

鯉魚潭水庫管理中心主任鍾清源表示，今年上半年因梅雨、鋒面帶來降雨，鯉魚潭水庫在4月11日達到滿庫溢流，中間曾經中斷，到了5月又繼續溢流，到目前持續溢流已約2個月。

鍾清源指出，這次丹娜絲颱風過境，水庫持續進帳，目前水庫水位為300.1公尺，呈持續滿庫溢流狀態，預估溢流情況可再持續約2週，維持時間應是近5年來最長。

鯉魚潭水庫沒有洪水閘門，當達滿水位時，採自然溢流。根據水利署資料，鯉魚潭水庫溢洪道主要分溢流堰和溢洪道本體2大部分，其中溢流堰採鋸齒型設計，為國內唯一鋸齒堰，此設計主要為在有限的溢洪寬度內增加溢洪量，堰頂的三角形分水柱於溢洪時吸進空氣具降低負壓的功能。

除了鋸齒堰溢流形成的水瀑美景經常吸引民眾駐足欣賞，鋸齒堰下方溢洪道陡坡段的充氣孔也是為在溢洪時吸入空氣混在洪水中降低負壓，因此可見水庫溢出水量產生數以萬計氣泡，水流於溢洪道行進間猶如萬馬奔騰。