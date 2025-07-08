快訊

iPhone無法安裝App原因「藏一警訊」！Apple官網教5招解決

學界AI人才大流失 美博士生進企業年薪是指導教授5倍

獨／立委鄭正鈐遭控欠千萬開庭要求不准旁聽 法官：不是推法庭直播？

競爭過關！苗栗縣政府籌建總圖書館傳佳音 獲中央核定4.8億元補助

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣立圖書館建物在總圖完成後，縣府評估將轉型為藝文展演或文化活動空間，延續公共服務價值。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣立圖書館建物在總圖完成後，縣府評估將轉型為藝文展演或文化活動空間，延續公共服務價值。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府推動縣立總圖書館新建計畫傳來佳音，教育部「公共圖書館建置科技運用與創新服務環境實施計畫」最近核定補助苗栗縣立圖書館總館新建計畫經費4億8000萬元；全案總經費預估12億元，縣府強調將依進度積極辦理後續規畫設計、細部工程與行政審查程序，盼為縣民打造兼具閱讀、數位與社群功能的現代化圖書館空間。

縣府教育處指出，全案是教育部推動的競爭型補助項目，縣府今年3月完成提案資料彙整與送件，為呈現苗栗縣推動總圖書館的具體規畫，教育處團隊提前展開跨局處溝通、預算評估與空間設計模擬，歷經多次內部討論與修正，確保提報內容具備可行性並與在地連結。

計畫案4月進入教育部書面審查階段，6月初由副縣長邱俐俐率隊前往教育部參加簡報及複審會議，會中針對委員專業提問即時應答，力求展現縣府執行計畫的決心與能力。

現有的苗栗縣立圖書館1983年落成啟用，2000年曾進行內部整修，但歷經多年，空間與設施已不敷現代需求。縣府因此規畫配合縣警局廳舍遷建後，活化原有基地約2993坪，規畫興建地上4層、地下1層，總樓地板面積1萬1500平方公尺的苗栗縣總圖書館，作為縣內閱讀資源整合與文化推廣的核心場域。

縣長鍾東錦表示，全案能獲補助，除縣府團隊的努力，並感謝教育部支持及立委陳超明、邱鎮軍的協助爭取。總圖規畫是回應長期以來縣民對閱讀環境升級的期待，縣府會務實推動後續各項作業，未來將邀專業設計團隊，讓總圖兼顧功能性與公共美感，提供更多元、友善的文化服務。

教育處長葉芯慧指出，苗栗總圖未來將結合書籍典藏、閱讀推廣、資訊應用與社群交流等功能，朝向多元化、智慧化的公共空間邁進，並強化與縣內各鄉鎮市圖書館的資源串聯，擴大服務效能。至於現有縣立圖書館建物，縣府評估轉型為藝文展演或文化活動空間，延續公共服務價值。

她強調，苗栗總圖新建計畫是長期文化政策中的一環，將秉持穩健務實態度推動各項工程，讓總圖能成為促進閱讀風氣、提升市民生活品質的重要據點。縣府將持續爭取中央資源、強化在地文化建設，邁向「知識苗栗、閱讀城市」的願景。

苗栗縣政府推動縣立總圖書館新建計畫傳來佳音，最近獲教育部核定補助苗栗總圖新建計畫經費4.8億元，將在縣警局現址興建。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府推動縣立總圖書館新建計畫傳來佳音，最近獲教育部核定補助苗栗總圖新建計畫經費4.8億元，將在縣警局現址興建。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府推動縣立總圖書館新建計畫傳來佳音，最近獲教育部核定補助苗栗總圖新建計畫經費4.8億元，將在縣警局現址（右）興建。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府推動縣立總圖書館新建計畫傳來佳音，最近獲教育部核定補助苗栗總圖新建計畫經費4.8億元，將在縣警局現址（右）興建。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣立圖書館建物在總圖完成後，縣府評估將轉型為藝文展演或文化活動空間，延續公共服務價值。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣立圖書館建物在總圖完成後，縣府評估將轉型為藝文展演或文化活動空間，延續公共服務價值。記者胡蓬生／攝影

圖書館 教育部 苗栗縣

延伸閱讀

苗栗市親子館工程今天「開箱」 鍾東錦鼓勵育兒 最快明年6月啟用

核定了！教育部4.8億元補助 苗栗縣立圖書總館要蓋了

苗栗暑期青春專案開跑 縣府以精準查察、有效宣導2大主軸守護青少年

影／苗栗縣政府科長墜樓事件 縣府啟動職場霸凌調查

相關新聞

競爭過關！苗栗縣政府籌建總圖書館傳佳音 獲中央核定4.8億元補助

苗栗縣政府推動縣立總圖書館新建計畫傳來佳音，教育部「公共圖書館建置科技運用與創新服務環境實施計畫」最近核定補助苗栗縣立圖...

苗栗市親子館工程今天「開箱」 鍾東錦鼓勵育兒 最快明年6月啟用

2億元苗栗市親子館暨友善育兒新建工程今天「開箱」，縣政府預計最快明年6月委外經營托嬰中心及親子館啟用，並提供臨托服務，分...

桃園大園區海方厝治水得花2.3億 桃機允埋單 預計2027年完工

桃園市大園區海方厝因地勢低窪，每逢豪大雨易積淹水，困擾地方居民已久，也影響桃園國際機場周邊交通。為此，桃市府配合桃機第三...

竹北托嬰中心爆遮蔽設施規避稽查? 社會處突襲結果曝

新竹縣竹北市民代表游雅婷近日接獲家長陳情，指出位於縣政二路某托嬰中心爆出財務與管理多項爭議，包括股東涉嫌向家長借款及預收...

沙雕女神坐看夕陽餘暉美景 苗栗通霄沙雕藝術節本周末浪漫登場

安然挺過颱風丹娜絲過境，苗栗縣2025年通霄沙雕藝術節22件大型沙雕創作，即將於本周末（12日）起登場；通霄當地攝影工作...

桃園新民停車場 42億公辦都更正式啟動

位在桃園舊城區內的新民立體停車場使用逾40年，有結構安全疑慮，市府去年拆除後，啟動公辦都更招商。市長張善政昨與聯上開發總...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。