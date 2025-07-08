競爭過關！苗栗縣政府籌建總圖書館傳佳音 獲中央核定4.8億元補助

苗栗縣政府推動縣立總圖書館新建計畫傳來佳音，教育部「公共圖書館建置科技運用與創新服務環境實施計畫」最近核定補助苗栗縣立圖書館總館新建計畫經費4億8000萬元；全案總經費預估12億元，縣府強調將依進度積極辦理後續規畫設計、細部工程與行政審查程序，盼為縣民打造兼具閱讀、數位與社群功能的現代化圖書館空間。

縣府教育處指出，全案是教育部推動的競爭型補助項目，縣府今年3月完成提案資料彙整與送件，為呈現苗栗縣推動總圖書館的具體規畫，教育處團隊提前展開跨局處溝通、預算評估與空間設計模擬，歷經多次內部討論與修正，確保提報內容具備可行性並與在地連結。

計畫案4月進入教育部書面審查階段，6月初由副縣長邱俐俐率隊前往教育部參加簡報及複審會議，會中針對委員專業提問即時應答，力求展現縣府執行計畫的決心與能力。

現有的苗栗縣立圖書館1983年落成啟用，2000年曾進行內部整修，但歷經多年，空間與設施已不敷現代需求。縣府因此規畫配合縣警局廳舍遷建後，活化原有基地約2993坪，規畫興建地上4層、地下1層，總樓地板面積1萬1500平方公尺的苗栗縣總圖書館，作為縣內閱讀資源整合與文化推廣的核心場域。

縣長鍾東錦表示，全案能獲補助，除縣府團隊的努力，並感謝教育部支持及立委陳超明、邱鎮軍的協助爭取。總圖規畫是回應長期以來縣民對閱讀環境升級的期待，縣府會務實推動後續各項作業，未來將邀專業設計團隊，讓總圖兼顧功能性與公共美感，提供更多元、友善的文化服務。

教育處長葉芯慧指出，苗栗總圖未來將結合書籍典藏、閱讀推廣、資訊應用與社群交流等功能，朝向多元化、智慧化的公共空間邁進，並強化與縣內各鄉鎮市圖書館的資源串聯，擴大服務效能。至於現有縣立圖書館建物，縣府評估轉型為藝文展演或文化活動空間，延續公共服務價值。