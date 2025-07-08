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苗栗市親子館工程今天「開箱」 鍾東錦鼓勵育兒 最快明年6月啟用

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣長鍾東錦今天視察苗栗市親子館暨友善育兒新建工程，肯定地點及空間規畫。記者范榮達／攝影
苗栗縣長鍾東錦今天視察苗栗市親子館暨友善育兒新建工程，肯定地點及空間規畫。記者范榮達／攝影

2億元苗栗市親子館暨友善育兒新建工程今天「開箱」，縣政府預計最快明年6月委外經營托嬰中心及親子館啟用，並提供臨托服務，分擔年輕爸媽照顧的壓力，鼓勵提升出生率。

縣府拆除第一辦公樓舊議會後棟閒置空間，爭取前瞻基礎建設計畫拆除新建苗栗市親子館暨友善育兒空間，總經費2億餘元，中央補助6000萬元，工地圍籬最近拆除，建築繽紛的色彩讓人眼睛一亮，縣長鍾東錦今天視察工程，縣議員鄭碧玉、徐筱菁、孫素娥，及鄭碧玉等人到場關心，肯定地點恰當，及各種空間功能規畫。

縣府工務處指出，新子館地上3層、地下1層，其中親子館面積約310坪，托嬰中心約320坪，規畫親子遊戲空間、圖書閱覽室、親子課程教室、托育空間，及哺乳室等友善設施，建築利用積木堆疊效果及色彩變化，呈現空間活潑及趣味性。

縣府社會處預計最快明年6月委外經營開幕，托嬰中心提供0到2歲75名收托，親子館則服務0至12歲兒童，規畫加入客家元素意象，鍾東錦指出，縣府廣設托嬰中心及提供臨托服務，苗栗市親子館除了部分提供低收入戶等弱勢，及縣府員工子女，其餘對外開放，此外，興建中苗栗市「明駝好室」社會住宅案，縣府洽談會設立托嬰中心。

鍾東錦說，托嬰中心分擔年輕家長照顧壓力，且公辦托嬰中心提供臨托服務，當縣府財政允許時，可以逐步調整臨托的負擔比例，鼓勵年輕家長有時間出去旅遊，也再生1個回來，「年輕人加油」，提升目前偏低出生率，也是縣府重要政策。

苗栗縣長鍾東錦今天視察苗栗市親子館暨友善育兒新建工程，肯定地點及空間規畫。記者范榮達／攝影
苗栗縣長鍾東錦今天視察苗栗市親子館暨友善育兒新建工程，肯定地點及空間規畫。記者范榮達／攝影

托嬰 苗栗市 親子

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