桃園大園區海方厝治水得花2.3億 桃機允埋單 預計2027年完工

桃園市大園區海方厝因地勢低窪，每逢豪大雨易積淹水，困擾地方居民已久，也影響桃園國際機場周邊交通。為此，桃市府配合桃機第三跑道開發推動排水幹線治理計畫，近期獲經濟部核准，總經費2.3億元也獲桃機全額支持，預計2027年完工。

桃園市水務局指出，海方厝過去曾在豪大雨及颱風來臨時淹水，近年雖然少見，但隱憂仍在，亟需防洪治理改善，因此推動相關計畫。

水務局表示，經濟部今年5月公告海方厝用地範圍，全長約878公尺，雖然距離不長，但排水系統途經多處私地，市府預估整體經費需2.3億元，經協調，將由桃園國際機場公司全額負擔。