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桃園大園區海方厝治水得花2.3億 桃機允埋單 預計2027年完工

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園海方厝位處低窪，每逢豪大雨易積淹水，市府評估整治需2.3億元，經協調獲桃園國際機場公司全額支持。圖／桃園市水務局提供
桃園海方厝位處低窪，每逢豪大雨易積淹水，市府評估整治需2.3億元，經協調獲桃園國際機場公司全額支持。圖／桃園市水務局提供

桃園市大園區海方厝因地勢低窪，每逢豪大雨易積淹水，困擾地方居民已久，也影響桃園國際機場周邊交通。為此，桃市府配合桃機第三跑道開發推動排水幹線治理計畫，近期獲經濟部核准，總經費2.3億元也獲桃機全額支持，預計2027年完工。

桃園市水務局指出，海方厝過去曾在豪大雨及颱風來臨時淹水，近年雖然少見，但隱憂仍在，亟需防洪治理改善，因此推動相關計畫。

水務局表示，經濟部今年5月公告海方厝用地範圍，全長約878公尺，雖然距離不長，但排水系統途經多處私地，市府預估整體經費需2.3億元，經協調，將由桃園國際機場公司全額負擔。

由於關行政流程尚在進行，水務局為所短時間，預計下半年同時啟動用地取得與工程設計、發包等作業，改善項目除了新設防洪閘門防止倒灌，也會加高護岸及整治橋梁箱涵，解決水流受阻問題，工程將分期分段施作，目標2027年中旬完成，提升桃園國際機場與在地居民的防洪安全與生活品質。

桃園海方厝位處低窪，每逢豪大雨易積淹水，市府評估整治需2.3億元，經協調獲桃園國際機場公司全額支持。圖／桃園市水務局提供
桃園海方厝位處低窪，每逢豪大雨易積淹水，市府評估整治需2.3億元，經協調獲桃園國際機場公司全額支持。圖／桃園市水務局提供
桃園海方厝位處低窪，每逢豪大雨易積淹水，市府評估整治需2.3億元，經協調獲桃園國際機場公司全額支持。圖／桃園市水務局提供
桃園海方厝位處低窪，每逢豪大雨易積淹水，市府評估整治需2.3億元，經協調獲桃園國際機場公司全額支持。圖／桃園市水務局提供

桃園 桃機 機場

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