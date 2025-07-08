竹北托嬰中心爆遮蔽設施規避稽查? 社會處突襲結果曝

新竹縣竹北市民代表游雅婷近日接獲家長陳情，指出位於縣政二路某托嬰中心爆出財務與管理多項爭議，包括股東涉嫌向家長借款及預收學費，且長期以裝潢遮蔽現場設施、疑似迴避稽查，憂心孩子安全與權益受損。社會處回應，多次無預警稽查皆符合規定。

游雅婷接獲家長陳情指出，孩子自6個月大起便在該托嬰中心就讀，如今將滿2歲，近期卻從其他家長處得知，早前該園負責人之一曾大量收取預付學費，並以修繕名義向家長借款，個案金額高達數十萬元。隨後業者低調更換負責人，並將責任歸咎於已逃逸的前負責人，至今未對家長正式說明或道歉。

家長指出，更令人憂心的是，該托嬰中心自1年半前開始整修2樓，期間多次以木板、裝潢遮蔽電梯口，疑似刻意隱瞞現場狀況，讓人懷疑是否規避消防、教育等主管機關的稽查，家長強調：「號稱出生率最高的新竹縣，任何挑戰幼兒園公安底線的行為，都必須依法嚴查，給家長一個交代」。

游雅婷也於7月4日將相關情資通報新竹縣社會處，呼籲主管機關盡速查明，勿讓問題惡化。

新竹縣社會處表示，為重視幼兒權益及收托安全，今年3月至7月針對該中心已進行6次無預警稽查，確認該中心師生比、專業人員資格及中心環境等稽查項目符合法規；且安排4場次訪視輔導，以優化及提升該中心托育服務品質。

社會處4日上午再進行不預警稽查，未見該中心建築物二樓有收托幼兒情事；且經查中心監視器攝錄畫面，並無藏匿幼兒及規避主管機關稽查之情事。倘民眾發現疑似不法情事，可使用1999為民服務專線或致電本府社會處婦女及新住民科通報，一同維護幼兒收托權益。