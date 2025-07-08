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沙雕女神坐看夕陽餘暉美景 苗栗通霄沙雕藝術節本周末浪漫登場

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
張麥斯昨傍晚趁天空紅通通的之際，拍下沙雕女神坐看夕陽餘暉美景，引人讚嘆。圖／張麥斯提供
張麥斯昨傍晚趁天空紅通通的之際，拍下沙雕女神坐看夕陽餘暉美景，引人讚嘆。圖／張麥斯提供

安然挺過颱風丹娜絲過境，苗栗縣2025年通霄沙雕藝術節22件大型沙雕創作，即將於本周末（12日）起登場；通霄當地攝影工作者張麥斯分享昨傍晚趁天空紅通通的之際，拍下沙雕女神坐看夕陽餘暉的美景，引人讚嘆。

去年首次舉辦的通霄沙雕藝術節，吸引30餘萬人次到場參訪，備受好評，苗栗縣政府文化觀光局及通霄鎮公所今年再度攜手在通霄海水浴場舉辦沙雕藝術節，邀請來自烏克蘭、印度、加拿大、日本、馬來西亞、蒙古等國家8名國際沙雕師，以及當地兩位藝術工作者共同創作22件沙雕，打造暑期限定的旅遊勝地。

先睹為快！張麥斯說，要拍到夕陽彩霞相映紅的天際，最佳時間點在6點40分至50分日落大海時分，相當短暫，由於沙灘腹地較廣、作品眾多，有興趣拍攝沙雕作品與夕陽同框的民眾，可提前到場觀察最佳的取景角度。

2025年通霄沙雕藝術節共有國內外沙雕藝術工作者共同創作22件作品，打造暑期限定的旅遊勝地。圖／張麥斯提供
2025年通霄沙雕藝術節共有國內外沙雕藝術工作者共同創作22件作品，打造暑期限定的旅遊勝地。圖／張麥斯提供
活動沙灘腹地共有國內外沙雕藝術工作者共同創作22件作品，有興趣拍攝沙雕作品與夕陽同框的民眾，可提前觀察最佳的取景角度。圖／張麥斯提供
活動沙灘腹地共有國內外沙雕藝術工作者共同創作22件作品，有興趣拍攝沙雕作品與夕陽同框的民眾，可提前觀察最佳的取景角度。圖／張麥斯提供

沙雕 藝術節 馬來西亞

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