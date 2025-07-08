丹娜絲重創南台灣！嘉市發求助訊號 桃園人車馳援

颱風「丹娜絲」造成南台灣災情嚴重，桃園市政府今派33人與小山貓、吊車等機具設備南下協助救災，盼災區早日恢復以往生活；桃園副市長王明鉅表示，老天爺對桃園比較好，有能力、有餘裕就應該支持南台灣的同胞，讓他們盡快恢復正常的生活。

桃園副市長王明鉅表示，大家透過新聞媒體都應該很清楚，這次颱風雖然在桃園沒有造成太大災情，但在中南部造成很大災害，尤其是嘉義市，已發出申請，希望其他縣市幫忙救援救災。每次碰到這種災難，救災機具和人力總是不太夠的，感謝養工處、工務局、消防局及承包廠商合作，組織了一個團隊，把小山貓、怪手的機具運到南部，協助他們盡快復舊。