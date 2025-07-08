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丹娜絲重創南台灣！嘉市發求助訊號 桃園人車馳援

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
颱風「丹娜絲」重創南台灣，嘉義市尤其嚴重，已發出求助訊號，桃園人車馳援。圖／桃園市政府提供
颱風「丹娜絲」重創南台灣，嘉義市尤其嚴重，已發出求助訊號，桃園人車馳援。圖／桃園市政府提供

颱風「丹娜絲」造成南台灣災情嚴重，桃園市政府今派33人與小山貓、吊車等機具設備南下協助救災，盼災區早日恢復以往生活；桃園副市長王明鉅表示，老天爺對桃園比較好，有能力、有餘裕就應該支持南台灣的同胞，讓他們盡快恢復正常的生活。

桃園副市長王明鉅表示，大家透過新聞媒體都應該很清楚，這次颱風雖然在桃園沒有造成太大災情，但在中南部造成很大災害，尤其是嘉義市，已發出申請，希望其他縣市幫忙救援救災。每次碰到這種災難，救災機具和人力總是不太夠的，感謝養工處、工務局、消防局及承包廠商合作，組織了一個團隊，把小山貓、怪手的機具運到南部，協助他們盡快復舊。

王明鉅也說，幫忙施工很重要，但一切以安全為優先，所有該遵守的法規都要遵守，該戴安全帽、該注意的事情就要注意，「我們去幫忙別人，自己也要小心，不要出事情」，趕快把事情做完，平平安安回來。

颱風「丹娜絲」重創南台灣，嘉義市尤其嚴重，已發出求助訊號，桃園人車馳援。圖／桃園市政府提供
颱風「丹娜絲」重創南台灣，嘉義市尤其嚴重，已發出求助訊號，桃園人車馳援。圖／桃園市政府提供
颱風「丹娜絲」重創南台灣，嘉義市尤其嚴重，已發出求助訊號，桃園人車馳援。圖／桃園市政府提供
颱風「丹娜絲」重創南台灣，嘉義市尤其嚴重，已發出求助訊號，桃園人車馳援。圖／桃園市政府提供

丹娜絲颱風

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