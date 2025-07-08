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颱風假一市兩制添困擾 幼園漏夜急找15代課師
丹娜絲颱風過境，桃園市僅蘆竹、大園、新屋與觀音等沿海4行政區停班課。位於大園、中壢交界的青園幼兒園，全園20名教師有15人住在大園「放颱風假」，校方漏夜找代課師補人力。議員謝美英說，停班課「一市二制」，應有配套措施。教育局表示，若人力不足將協助。
有幼教師抱怨，上班的幼兒園位於要上班的中壢區，但緊鄰停班課的大園區，「放颱風假」的老師不必來，但其班上有學生要來上課，校方連忙找人代課，制度讓人霧煞煞。
青園非營利幼兒園表示，停班課宣布後急尋代課老師，最後都找齊了；颱風假政策造成不便，但也順利解決。
桃園市長張善政說，氣象局的數據達標就放假，原本就有分區停班課的作法，依規定執行最穩當，外界壓力也由市府承擔。
教育局表示，各幼兒園昨都正常開園，各園都找到代課老師，若有需要將提供協助。
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