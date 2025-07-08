苗栗充電樁試營運 逾4成使用僅個位數惹議

苗栗縣斥資近億元建置79槍電動車充電樁，5月10日、30日2階段試營運，結果5、6月僅使用395次，逾4成充電樁使用次數僅個位數，引來民眾質疑效益不彰，民代也建議縣府應檢討充電樁位置。縣府交通工務處認為，正式營運後會漸入佳境。

苗縣府分一、二期建置電動車充電樁，16處共79槍慢充5月起陸續試營運，試營運充電費率每度10元；快充槍正在驗證中，預計下月投入試營運。

交工處統計，充電樁使用率最高在竹南運動公園3槍、99次，其次，頭份市和平路音樂公園6槍、96次，頭份運動公園5槍、62次。使用率最低在苗栗市巨蛋體育場2槍、2次，另苗栗市中華電信愛國路、貓裏喵公園，頭份市蟠桃公園、顯會路與中正路328巷，及獅潭鄉公所停車場使用都僅個位數。

有民眾質疑，充電樁停車格經常空蕩蕩，但頭份、竹南市區有時停車一格難求，何況全縣電動車還不到500輛，有必要花大錢設置這麼多充電樁嗎？

縣議員曾玟學也認為縣府要檢討充電樁的位置，例如頭份市顯會路設置充電樁的點位，並未鄰近住宅區或商業區，使用率當然偏低。縣府不應該為了數字漂亮裝設充電樁，建議比照YouBike站點帶出真正的需求，再從現有充電樁分散釋出，才有實質效益。

交工處指出，充電樁建設回應節能減碳與環境永續，將來正式營運，苗栗縣智慧交通整合平台「苗栗通」App，將大力宣導到外縣市，民眾可即時查詢可用充電樁位置、充電狀態與相關費率，可望大幅提升使用率。