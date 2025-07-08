桃園新民停車場 42億公辦都更正式啟動

位在桃園舊城區內的新民立體停車場使用逾40年，有結構安全疑慮，市府去年拆除後，啟動公辦都更招商。市長張善政昨與聯上開發總經理李志明簽約，後續廠商將投入42億元興建住商大樓，也將重新迎回圖書館、長青學苑等公共服務設施，預計2031年完工。

住發處指出，新民立體停車場公辦都更基地位於桃園區民權路、新民街交叉口，是桃園車站前精華商業區，鄰近景福宮、桃園國小、桃園火車站及綠線G08站，面積約5075.28平方公尺，其中公有土地面積占逾65%。現況目前作為收費停車場，在都更案動工前的過度期，先供民眾停車使用。

市府住發處昨安排簽約儀式，正式啟動事權計畫作業。住發處指出，更新後初步規畫3棟建築物，分別為市府棟1棟地下5層地上18層，以及實施者及私地主棟2棟地下5層地上24層，預計2026年底開工、2031年完工。

市府棟將正對公園景觀，1樓至3樓為商業空間，4樓一整層則為圖書館、長青學苑，5至18層則將由桃園市住宅及都市更新中心招商，引進文創產業進駐。

張善政說，鐵路地下化正在進行，期待地下化後翻轉鐵路沿線環境，也請都發局努力招商，希望新民立體停車場公辦都更案完工後，可結合周邊七七藝文町與新民老街，成為舊城的新文藝中心。