挺過颱風！苗栗通霄22沙雕作品沒事 藝術節周末開幕
颱風丹娜絲過境，苗栗縣2025年通霄沙雕藝術節22件大型沙雕創作，安然挺過風雨，縣府鬆了一口氣，今天宣布沙雕藝術節於今年7月12日至9月14日如期登場。
通霄沙雕藝術節去年首次舉辦，吸引30餘萬人次，也成了盛事，備受地方期待，今年共有烏克蘭、印度、加拿大、日本、馬來西亞、蒙古等國家8名國際沙雕師共同創作22件大型沙雕，件件讓人眼睛一亮。
沙雕節今年開展在即，丹娜絲7月6日、7日侵襲攪局，策展單位嚴陣以待，過境後檢視，22件創作都完好如初，縣府文化觀光局長林彥甫說，去年沙雕節也碰到颱風凱米，今年又有丹娜絲，還好2次都挺過，歡迎遊客到通霄海水浴場欣賞世界級的大型沙雕作品，假日還有市集、表演等活動。
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