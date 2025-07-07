桃園停班課一市兩制！幼兒園老師多數放假 校方急找代課

丹娜絲颱風來襲，桃園市政府宣布蘆竹、大園、新屋、觀音沿海4區停班停課，引發「一市兩制」議論，中壢區青園非營利幼兒園正好在大園、中壢交界，該園20名教師有15人住大園放假區「放颱風假」，園方四處找老師代課，今天終於順利上課，網友說「到底在為難老師？還是為難家長呢？」

自稱幼教老師的民眾在Threads指出，幼兒園位在中壢，跨過一條馬路就是大園，有些老師居住大園區，有的居住中壢區，市府放颱風假政策讓幼兒園不知所措，不知道到底是要讓住中壢的老師帶別班孩子，還是乾脆請孩子不要來上課，引起網友議論。

青園非營利幼兒園老師今天下午說，該所幼兒園老師20人，其中15人住在大園放假區，學生244人，也有100多名學生住大園區，市府公布沿海放假，園方連夜聯繫統計，住大園15名老師依規定放假，並統計住大園幼兒102名放假，園方緊急尋找代課老師。

園方今天終於臨時找到4名代課老師，加上5名非放假區老師順利上課，學生最後只有72人放假，讓大多數幼兒學生都有老師上課，園方說，該放颱風假政策的確造成園方不便，幸好順利解決， 因為放颱風假老師並非全體老師，是否支薪感到困擾，將詢問勞動局解釋。

青埔國小附設幼兒園亦表示，該園家住在沿海放假區的員工、老師只有1名廚工，依規定放假，但有不少學生放假，不影響園方上課。

市府勞工局表示，依據「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」規定，若經天然災害停止上班上課，勞工未出勤（放颱風假）不宜扣薪，若出勤鼓勵僱主支付加班費。