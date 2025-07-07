颱風丹娜絲過境 苗栗2萬餘戶停電全數修復

丹娜絲颱風襲台，苗栗縣雖無重大災情，但仍在沿海鄉鎮造成部分家戶跳電、停電，台電公司苗栗區營業處表示，颱風期間曾停電戶數2萬餘戶，經搶修後，下午已全數恢復供電。

台電苗栗區營業處指出，颱風丹娜絲昨夜在嘉義登陸，今天清晨於桃園、新竹交界出海，午後逐漸脫離暴風圈範圍，截至下午2時，累計苗栗轄區曾經停電戶數為2萬2180戶，主要地區在通霄鎮、造橋鄉及竹南鎮等沿海鄉鎮。

台電苗栗區營業處表示，苗栗地區多屬丘陵及山區，針對停電區域已派員搶修，2萬餘戶停電用戶於下午4時已陸續全數恢復供電，若仍有個別用戶尚未來電，可透過里長LINE群組通報。

面對這次颱風侵襲，台電說，除事前盤點人員、車輛機具及各階段動用人力，預防性加強派員巡視線路及樹竹修剪外，苗栗區營業處也動員施工班9班40人以及線路工作班19人，前往支援災情較嚴重的嘉義及台南區營業處進行搶修工作，盼儘速恢復嘉南地區供電，解除民眾無電之苦。