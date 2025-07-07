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通霄沙雕作品地形守護挺過颱風 藝術節12日如期開展

中央社／ 苗栗縣7日電

颱風丹娜絲掃過，苗栗通霄海水浴場內，多國藝術家打造沙雕藝術品在當地特殊地形地貌守護下，挺過風雨完好如初；縣府今天表示，「2025通霄沙雕藝術節」12日如期開展。

苗栗縣政府文化觀光局去年舉辦首屆通霄沙雕藝術節，結合沙雕作品、假日市集及體驗活動，吸引人潮，獲得好評，當時展出期間曾遇颱風凱米過境，15件作品安然無恙；今年「2025通霄沙雕藝術節」開展在即，又有颱風攪局，所幸全數作品同樣完好如初。

文化觀光局指出，2025通霄沙雕藝術節原訂7月12日正式開展，雖颱風丹娜絲來襲，為中南部沿海帶來強風豪雨，但經檢視場內全數沙雕作品完好無缺，展區未受實質損害，活動將如期舉行。

2025通霄沙雕藝術節策展人陳坤田表示，由於通霄地區特殊地形與海岸地貌，在面對強颱來襲時，發揮天然屏障作用，成功守護藝術家創作成果。

文觀局長林彥甫說，2025通霄沙雕藝術節自7月12日至9月14日於通霄海水浴場舉行，邀集來自8國藝術家聯手打造，匯聚創意與技藝，展現國際藝術交流成果，活動期間免費參觀、免收停車費，歡迎民眾踴躍前往欣賞世界級沙雕藝術之美。

沙雕 藝術節 颱風

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