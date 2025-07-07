桃女監堆高機職訓班3年38人考證 女受刑人靠此技能月領4萬元

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署與法務部矯正署合作，在桃園女子監獄開辦堆高機實務班，提供女收容人一技之長，今年9人通過考證，該分署今天上午表示，「小雯」兩年前在獄中考取堆高機操作技術士證照，出獄後由就業中心協助進桃園一家電子廠，靠著堆高機技能月領近4萬元，實現回歸社會夢想。

桃竹苗分署在桃園女子監獄開辦堆高機實務班，提供女收容人職訓，迄今3年來，包括今年考證9人在內，總共38位女收容人學會和考取堆高機操作技術士證照，女收容人參加培訓和考取堆高機證照率達到百分百。

桃竹苗分署表示，女監這項堆高機職訓總計96小時，學科之外，著重堆高機操作與應用實習，透過培訓協助女收容人完成考證，以利出獄後銜接職場，提升就業競爭力，也打破女性不易從事重型機具操作的性別刻板印象。

「小雯」在女監考取堆高機證照，兩年前服刑期滿出獄後，在桃竹苗分署就業中心協助媒合，進入桃園一家電子廠擔任倉儲管理員、月薪近4萬元，「小雯」說，服刑期間完成技能職訓，讓她出獄後自力更生，靠著自己雙手撐起一個家。「小雯」的電子廠主管表示，只要有機會，「她們（女收容人）會比誰都更珍惜。」