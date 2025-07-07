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斥資42億翻轉桃園老城區 新民立體停車場公辦都更2031年完工

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園新民立體停車場去年拆除，市長張善政今與聯上開發總經理李志明簽約啟動公辦都更，後續廠商將投入42億元，規畫一般住宅、商業空間及辦公室等共3棟大樓。記者朱冠諭／攝影
桃園新民立體停車場去年拆除，市長張善政今與聯上開發總經理李志明簽約啟動公辦都更，後續廠商將投入42億元，規畫一般住宅、商業空間及辦公室等共3棟大樓。記者朱冠諭／攝影

位在桃園舊城區內的新民立體停車場使用逾40年，因建物結構陸續出現公安問題，市府去年拆除，並啟動公辦都更招商。市長張善政今與聯上開發總經理李志明簽約，後續廠商將投入42億元，規畫一般住宅、商業空間及辦公室等共3棟大樓，並提供市立圖書館、長青學苑等原有公共服務設施，全案預計2031年完工，成為老城區新地標。

新民立體停車場使用逾40年，大樓內部圖書館是許多學子的記憶，長青學苑更是一課難求，但因建物老舊有安全疑慮，已於去年中拆除。

住發處表示，該基地位於桃園區民權路、新民街交叉口，是桃園車站前精華商業區，鄰近景福宮、桃園國小、桃園火車站及綠線G08站，面積約5075.28平方公尺，其中公有土地面積占逾65%。

住發處表示，新民立體停車場公辦都更，有別以往公辦都更分回皆作社會住宅，這次結合基地位置優勢，市府棟正對公園景觀，1樓至3樓為商業空間，4樓一整層則為圖書館、長青學苑，5至18層則將由桃園市住宅及都市更新中心招商，引進文創產業進駐。

今簽約後將啟動事權計畫作業，預計2026年底開工，更新後初步規畫3棟建築物，分別為市府棟1棟地下5層地上18層，以及實施者及私地主棟2棟地下5層地上24層，預計2031年完工。

張善政表示，新民立體停車場具有歷史意義，但因建築老舊、不符現行建築規範，市府決定打掉重建，並配合桃園鐵路地下化工程及景福宮舊城再生計畫積極轉型。

他提到，早年鐵路沿線經常可見難看的後巷，市府希望鐵路地下化後可翻轉沿線整體環境，讓原本難看的路段變成最漂亮的市區，也請都發局努力招商，工程完工後可結合七七藝文町與新民老街，成為舊城的新文藝中心。

桃園新民停車場去年已拆除，市府將透過公辦都更，興建3棟大樓。圖／市府提供
桃園新民停車場去年已拆除，市府將透過公辦都更，興建3棟大樓。圖／市府提供

停車場 圖書館 桃園 都更

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