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79槍充電樁2個月僅使用395次 苗栗交工處：正式營運後會漸入佳境

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市貓裏喵公園10槍充電樁，至目前使用僅3次。記者范榮達／攝影
苗栗市貓裏喵公園10槍充電樁，至目前使用僅3次。記者范榮達／攝影

苗栗縣斥資近億元79槍電動車充電樁，5月10日、30日2階段試營運，結果5．6月僅使用395次，逾4成使用個位數，其中，苗栗市貓裏喵公園10槍至目前使用3次，「占位」衝擊一般停車空間惹議，縣府交通工務處認為正式營運後會漸入佳境。

苗栗監理站統計，2011年至今核發電動自小客車數量451輛，充電樁使用率不高，也引來議論。

地方人士指出，充電樁停車格經常空蕩蕩，但頭份、竹南市區有時停車一格難求，何況全縣電動車還不到500輛，有必要花大錢設置這麼多充電樁嗎？

交工處指出，苗栗縣智慧交通整合平台「苗栗通」APP，民眾可即時查詢可用充電樁位置、充電狀態與相關費率，可望大幅提升使用率。

使用率最低的苗栗市巨蛋體育場2槍、2次，另使用個位數還有苗栗市中華電信愛國路7槍、貓裏喵公園10槍，頭份市蟠桃公園5槍、顯會路4槍、中正路328巷4槍，及獅潭鄉公所停車場3槍。

監理站 苗栗市 電動 頭份

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