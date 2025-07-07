今天放颱風假 苗栗縣長鍾東錦曝2原因
颱風丹娜絲來襲，苗栗縣昨天下午4點多宣布今天放颱風假，縣長鍾東錦曝可以明快決定的兩大原因，包括部分地區風雨達標、颱風路線從南部而來，與中彰投一致，「颱風假決定是對的」。
丹娜絲過境，苗栗縣昨天晚間至今天清晨風雨較強，鍾東錦今天視察災害應變中心，縣內除了零星樹倒、土石崩落等，沒有傳出重大災情，竹南、後龍、通霄及苑裡等地，因強風造成累積1萬7600餘戶停電，台灣電力公司苗栗區營運處200多人投入搶修，中午僅餘1700戶停電。
昨天下午4點多，當時苗栗縣無風無雨，縣府宣布今天停止上班、停止上課，鍾東錦今天表示考量中央氣象署預測，海線4鎮風雨達到標準，4鎮放假，其餘10多個鄉鎮市上班、上課，也很奇怪，因為許多人居住與工作是跨鄉鎮，後來今天的風雨，其他鄉鎮市也達放假的標準。
此外，丹娜絲的路線從南部過來，因此昨天下午3點就開始與中彰投聯繫，4點就宣布，如果颱風從北部過來，當然主要考量就是桃竹竹區域，他認為今天放颱風假決定是對的，可能造成企業的損失抱歉。
鍾東錦視察過程發生小插曲，他聽取業務單位，及連線18鄉鎮市災害應變中心報告，唯獨苑裡鎮有影像卻沒有聲音，鍾東錦應變中心作業攸關安全，不是設備就是人員訓練問題，要求盡速改善。
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