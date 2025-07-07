快訊

土城凶殺案！男子當街砍殺妻、小姨子逃逸 2人無生命跡象

本周「血型+生肖」財運TOP5！O型1動物「運勢上揚」：豐厚獎金入袋

辜仲諒想換手機報到地點…法官「戴腳環最方便」 他回：實在不能看

丹娜絲快閃降雨不如預期 石門水庫注百萬噸下半年供水樂觀

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
丹娜絲颱風出海，石門水庫集水區14.7毫米，挹注入流量100萬噸，下半年民生、產業、農業供水審慎樂觀。圖／北水分署提供
丹娜絲颱風出海，石門水庫集水區14.7毫米，挹注入流量100萬噸，下半年民生、產業、農業供水審慎樂觀。圖／北水分署提供

丹娜絲颱風今早6時從桃園、新竹交界出海，桃園市石門水庫集水區昨天至今天早上，降區雨量14.7毫米、水庫入流量100萬噸，不如颱風前預估，水利署北區水資源分署表示，颱風降雨未如預期，卻也挹注石門水庫蓄水，早上恢復民生、產業、農業正常穩定供水。

丹娜絲颱風一早6時從桃園、新竹交界出海，暴風圈持續縮小，預計下午解除陸上警戒，北水分署因應颱風嚴陣以待，未料颱風登陸結構破壞，石門水庫集水區降雨不如預估，水庫保留蓄水1400萬噸空間，昨天至今天上午10時，水庫入流僅100萬噸，閘門恢復供水操作。

石門水庫即時水情至今天上午10時，水位達243.2公尺、蓄水量達1.9億噸、蓄水率92.6%略低昨天水情，北水分署表示，這次丹娜絲颱風帶來雨量偏低，卻多少仍挹注石門水庫水量，隨著一期稻作7月中旬供灌完成、接續二期稻作農灌無虞，預估下半年民生、產業、農業供水審慎樂觀。

丹娜絲颱風出海，石門水庫集水區14.7毫米，挹注入流量100萬噸，下半年民生、產業、農業供水審慎樂觀。圖／北水分署提供
丹娜絲颱風出海，石門水庫集水區14.7毫米，挹注入流量100萬噸，下半年民生、產業、農業供水審慎樂觀。圖／北水分署提供

丹娜絲颱風 桃園 石門水庫

延伸閱讀

丹娜絲強襲刮16級陣風 台南釀2死！楠西果農今晨外出遭路樹壓死

丹娜絲颱風罕見路徑灌爆南台灣！外媒關注「台積電南科廠」災損

高雄脫離丹娜絲暴風圈風雨已趨緩 百貨業宣布恢復營運

丹娜絲持續向北移動 氣象署估今傍晚解除海上颱風警報

相關新聞

斥資42億翻轉桃園老城區 新民立體停車場公辦都更2031年完工

位在桃園舊城區內的新民立體停車場使用逾40年，因建物結構陸續出現公安問題，市府去年拆除，並啟動公辦都更招商。市長張善政今...

79槍充電樁2個月僅使用395次 苗栗交工處：正式營運後會漸入佳境

苗栗縣斥資近億元79槍電動車充電樁，5月10日、30日2階段試營運，結果5．6月僅使用395次，逾4成使用個位數，其中，...

今天放颱風假 苗栗縣長鍾東錦曝2原因

颱風丹娜絲來襲，苗栗縣昨天下午4點多宣布今天放颱風假，縣長鍾東錦曝可以明快決定的兩大原因，包括部分地區風雨達標、颱風路線...

丹娜絲快閃降雨不如預期 石門水庫注百萬噸下半年供水樂觀

丹娜絲颱風今早6時從桃園、新竹交界出海，桃園市石門水庫集水區昨天至今天早上，降區雨量14.7毫米、水庫入流量100萬噸，...

颱風假「一市兩制」釀亂象 幼兒園上演「有學生沒老師」奇景

丹娜絲颱風襲台，桃園市今天僅蘆竹、大園、新屋、觀音沿海4區停班停課，不僅「一桃兩制」引發民怨，還有幼兒園因為老師住在放假...

桃園經國特區具優勢　5字頭房價吸菁英買氣

桃園經國重劃區正以其卓越的地理位置、便捷的交通網絡，以及親民的房價，迅速成為桃園房市的熱門新焦點。該區域不僅緊鄰國道一號南崁交流道，並設有經國轉運站，生活機能更可輕鬆串聯威秀影城、桃園市立圖書館總館、

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。