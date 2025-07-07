丹娜絲快閃降雨不如預期 石門水庫注百萬噸下半年供水樂觀
丹娜絲颱風今早6時從桃園、新竹交界出海，桃園市石門水庫集水區昨天至今天早上，降區雨量14.7毫米、水庫入流量100萬噸，不如颱風前預估，水利署北區水資源分署表示，颱風降雨未如預期，卻也挹注石門水庫蓄水，早上恢復民生、產業、農業正常穩定供水。
丹娜絲颱風一早6時從桃園、新竹交界出海，暴風圈持續縮小，預計下午解除陸上警戒，北水分署因應颱風嚴陣以待，未料颱風登陸結構破壞，石門水庫集水區降雨不如預估，水庫保留蓄水1400萬噸空間，昨天至今天上午10時，水庫入流僅100萬噸，閘門恢復供水操作。
石門水庫即時水情至今天上午10時，水位達243.2公尺、蓄水量達1.9億噸、蓄水率92.6%略低昨天水情，北水分署表示，這次丹娜絲颱風帶來雨量偏低，卻多少仍挹注石門水庫水量，隨著一期稻作7月中旬供灌完成、接續二期稻作農灌無虞，預估下半年民生、產業、農業供水審慎樂觀。
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