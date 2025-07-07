颱風假「一市兩制」釀亂象 幼兒園上演「有學生沒老師」奇景

丹娜絲颱風襲台，桃園市今天僅蘆竹、大園、新屋、觀音沿海4區停班停課，不僅「一桃兩制」引發民怨，還有幼兒園因為老師住在放假區，但學生繼續到園上課，出現「有學生缺老師」的狀況。市府教育局則回應，已協助校方彈性調整人力，目前皆正常開園。

桃園市政府昨晚公告，依據交通部中央氣象署最新天氣預報資料，今天除蘆竹區、大園區、觀音區、新屋區停止上班、上課外，其餘各機關學校照常上班及上課。消息宣布後引發眾多民眾抱怨，湧入張善政臉書按怒。

張善政今早受訪則強調，氣象局的數據是達標就放假，沒有達標就不放假，「壓力由我們府層來承擔，該放就放，不該放就不放。」

不過有自稱幼教老師的民眾在Threads上提到，有幼兒園位在中壢，跨過一條馬路就是大園，有些老師居住大園區，有的居住中壢區，市府政策讓幼兒園不知所措，不知道到底是要讓住在中壢的老師帶別班的孩子，還是乾脆請孩子不要來上課，「到底在為難老師？還是為難家長呢？」要就大家一起放假，不然就一起上班，搞到學校還要去找代課老師，根本腦洞大開。

議員謝美英也表示，服務處接獲許多家長及業者反應，許多教師居住在大園、蘆竹區，但授課地點在中壢區，學校還是必須要開，卻面臨到沒有教師能夠來上課的情形，臨時調不到人，也無法強迫教師來上班，認為市府在做決策時沒有後續配套措施支援，導致颱風假一發布讓許多民眾「霧煞煞」。

對此，教育局回應，經初步了解，今日各園配合實際到園的幼生進行老師人力調配尚無困難，教育局會適時提供相關協助措施，目前各園均正常開園；人力部分各園也已找經常支援的代理老師，或依規定尋覓大學畢業的代理人員，以利園務順利運作。