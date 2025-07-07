桃園經國特區具優勢　5字頭房價吸菁英買氣

桃園經國重劃區正以其卓越的地理位置、便捷的交通網絡，以及親民的房價，迅速成為桃園房市的熱門新焦點。該區域不僅緊鄰國道一號南崁交流道，並設有經國轉運站，生活機能更可輕鬆串聯威秀影城、桃園市立圖書館總館、知名餐飲集團及展演中心匯聚的藝文特區生活圈，其綜合優勢已成功吸引桃園在地客群與雙北通勤族的目光。

縱觀國道一號沿線的房市熱區，經國重劃區表現出極高的性價比。目前林口A9站預售單價約落在75-85萬元，南崁約55-60萬元，藝文特區則來到65-75萬元，而青埔更是站上71-79萬元。相較之下，經國重劃區50-55萬元的房價顯得極具「相對低檔與補漲空間」優勢，為購屋者提供了更高的潛在價值。

經國重劃區的發展潛力不容小覷。區內約有四成土地規劃為商業使用，目前包括中茂亞太中心、亞太嵿富、恆ONE、中悅商辦等商辦大樓正陸續完工或興建中。這些商辦的進駐預計將帶來豐沛的就業人口紅利，為區域房價提供堅實的支撐。

此外，鄰近的長榮貨櫃園區自辦都更計畫，未來將規劃商場、商辦、住家及學校，進一步完善區域生活機能。而「幸福橋」的興建將跨越南崁溪，直接銜接中正路，以及捷運綠線G12站的規劃，這兩大交通建設無疑為經國重劃區的未來發展注入強心針，使其被譽為「接棒下個藝文特區」的潛力新星。

在眾多桃園在地與台北知名建商紛紛插旗經國重劃區之際，素來專攻中大坪數高端住宅的品牌建商京懋建設，首次跨足50坪以下中小坪數市場，推出全新個案「京懋有方」。 「京懋有方」主力產品「37坪究是2房」，將2房格局研究、講究推到極致，吸引菁英客群買氣。

「京懋有方」首波主打「37坪究是2房」產品，將小坪數空間運用發揮到極致。該案不僅擁有1.2坪的隱私玄關、3.6米寬的客廳採光面，寬達5.2米的主臥更能彈性規劃出獨立衣帽間。令人驚艷的是，廚具設計更是大手筆，3.6米的廚具外加1.5米中島，合計5.1米的廚具尺度，大幅超越市場同級產品尺度，展現對生活品質的極致講究。

「京懋有方」以總價2,000萬元起，徹底顛覆了市場對中小坪數住宅的既有想像。京懋建設將其擅長的「減房哲學」在此案更加精雕細琢，在激烈的2房市場中，達到極致的坪效利用與空間開闊感。這讓2房產品不再是傳統首購宅的「將就」空間，而是進化為對生活品質「講究」的升級型產品，讓37坪的空間能住出50坪的開闊感。

「京懋有方」的每一處空間處理，都在放大生活尺度，精準鎖定追求「購屋升級，總價不變」的新菁英族群。這也預示著經國重劃區將不僅提供優越的地理位置，更將有高品質的住宅產品滿足不同客群的需求。