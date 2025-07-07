大園7旬翁颱風天獨居工地破爛木屋 巡視員暗夜撞見嚇壞
桃園市大園區一名73歲賴姓老翁因與家人相處不睦，獨居在一處工地內的廢棄木屋裡，昨晚工地巡視員趁颱風來襲前至工地查看，赫然發現該名獨居老翁，且小木屋已殘破不堪、搖搖欲墜，於是報警求助，員警獲報到場通報家屬與里長，並轉介區公所及社福單位，避免老翁在颱風天裡發生危險。
大園分局表示，昨晚9時許一名工地巡視人員向警方報案，稱其趁著颱風來襲前至工地巡視廠房狀況，巡邏到一間木造工坊時，突然聽到屋內傳來聲響，入內查看竟發現一名老翁躺在竹席躺椅上，讓他嚇到趕緊報警。
大園派出所獲報前往了解，發現該處小木屋牆壁破損、天花板掉落，已殘破不堪、搖搖欲墜，由於近日颱風來襲，桃園沿海地區恐有強風豪雨，員警擔心老翁的安危，先將他帶回派出所休息。
警方後續聯繫上老翁的家屬，得知老翁與家人相處不睦，家人多次溝通，老翁就是不願意回家住，員警只好通報當地里長，並轉介區公所災害應變中心與社福單位，協助短期安置，暫時幫助老翁度過危機，避免在颱風天發生危險，家屬也感謝警方的幫忙。
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