風雨沒有達標就不放假！張善政：就是這麼簡單

丹娜絲颱風襲台，桃園市因為是全台唯一分區放假的縣市，市長張善政臉書遭灌爆。他今天受訪時強調，從今天風雨研判，僅沿海4區停班課是正確決定，他也要呼籲，氣象局的數據是達標就放假，沒有達標就不放假，就這麼簡單，沒有其他的考慮。

桃園市政府昨晚公告，依據交通部中央氣象署最新天氣預報資料，並經基北北桃共識，宣布7日除蘆竹區、大園區、觀音區、新屋區停止上班、上課外，其餘各機關學校照常上班及上課。消息宣布後引發眾多民眾抱怨，湧入張善政臉書按怒。

張善政今早出席新民立體停車場公辦都市更新案簽約典禮後受訪重申，不只他的臉書被灌爆，新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安臉書一樣被灌爆；大家期待颱風來的時候，可以有放假的小確幸，但是他要呼籲，氣象局的數據是達標就放假，沒有達標就不放假，就這麼簡單。

面對部分民眾抱怨隔一條河或馬路停班課結果大不同，張善政稍早主持丹娜絲颱風災害應變中心第二次工作會議前受訪也強調，行政院放假規定本就有分區停班停課的作法，沒辦法隔一條河就多放一點，依照行政院的規定來執行，是最穩當的作法，「壓力由我們府層來承擔，該放就放，不該放就不放！」