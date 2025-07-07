颱風假桃市兩作法被罵翻 張善政：均符行政院規定

丹娜絲颱風登陸台灣，桃園市昨晚宣布今除蘆竹、大園、觀音、新屋4區停班停課外，其餘照常上班上課，引發民怨。桃園市長張善政今召開丹娜絲颱風防颱工作會議，指出分區停班停課的做法皆在行政院規定內，按規定來做是最穩當的做法。

張善政昨晚在臉書公布，根據氣象署資料，桃園市僅沿海四區風力達停班課標準，其餘地區未來24小時雨量、平均風力與陣風皆未達停班課標準。貼文一出，短短十多分鐘湧入5千多人留言，引發論戰，認為這樣的決議相當不便。

對此張善政今解釋，依照中央氣象署的預報沿海4區風力會達標，所以決議針對4區停止上班、上課，那麼其他地方沒有達標，沒有達標就依照行政院的規定，正常上班、上課，純粹依照相關標準及規定執行。

對於「一桃二制」有民眾認為不合理，認為住在鄰近區域有時只隔一條河或一條馬路。張善政則說，行政院的放假制度包含縣市裡分區停班、停課的規定，所以分區停班、停課的做法皆有在行政院的規定內；至於民眾反應隔一條河就是不同區域，但在分區上原來就涵蓋相關規定，因此沒有辦法因隔1條河就多放一點，依照行政院的規定來做，是最穩當的做法。

依照中央氣象署最新資料顯示，丹娜絲颱風過去3小時強度稍減弱且暴風圈略為縮小，目前中心在台北北北西方，向北北東轉西北移動，台中至嘉義、南投及花蓮已脫離其暴風圈，對苗栗以北及宜蘭仍構成威脅，預計颱風強度有持續減弱且暴風圈亦有縮小的趨勢。

桃園市消防局表示，丹娜絲颱風將持續北上遠離北台灣，桃園市將陸續脫離暴風圈。預測氣象署今下午2時30分解除陸警；今下午5時30分至晚間8時30分解除海警。目前桃園市中午前偶有較大雨勢機會，午後隨颱風遠離，降雨將減緩；預估平地沿海行政區有8至10級陣風發生機會。