丹娜絲來襲 桃園僅沿海4區停班課 張善政解釋原因

丹娜絲颱風來勢洶洶，桃園市政府稍早宣布，明天除蘆竹、大園、觀音、新屋共四區停止上班、上課外，其餘各機關學校照常上班及上課。桃園市長張善政晚間召開丹娜絲颱風防颱工作會議，指出目前桃園風雨不明顯，但沿海4區風勢已達標，考量沿海居民外出風險因此分區停班課。

中央氣象署指出，中颱丹娜絲中心目前在澎湖南方海面，向北北東轉東北移動，暴風圈已進入台灣南部陸地及澎湖，恆春半島及台東風雨持續中，南部地區及澎湖風雨亦逐漸增大。

桃園市消防局表示，桃園市災害應變中心今上午5時30分二級開設，上午11時提升為一級進駐；預估丹娜絲颱風今深夜明晨間將靠近中部沿海，不排除颱風中心於中部地區登陸，再順著沿海北上，桃園市明中午前風雨最明顯。

桃園市消防局預估，明桃園市各區有大雨發生機會，預估平地及台地累積雨量為90至200毫米，復興區110至220毫米，明凌晨起桃園市平地沿海行政區有9至10級陣風發生機會。

張善政說，前日陸上警報發布尚未發布已提前召集相關局處，針對溝渠淹水等預防作業進行啟動，另外因應可能發生道路損害等相關機具也請相關單位確認是否備妥，皆聯繫相關局處預防準備， 昨同步在臉書粉絲專業呼籲市民颱風防範。