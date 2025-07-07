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接管工程挨批阻交通 竹市：督促廠商做好交維

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導
新竹市進行汙水下水道工程，有民眾埋怨影響用路。記者王駿杰／攝影
新竹市進行汙水下水道工程，有民眾埋怨影響用路。記者王駿杰／攝影

過去新竹市汙水下水道接管率成長緩慢，市府近年推動相關工程，在人口稠密的關埔地區引起地方熱議，有人批工程造成塞車地獄，也有人肯定是重要基礎建設。市府工務處指出，將督促施工廠商做好交通維持工作。

新竹市工務處指出，為改善民眾生活品質及汙水下水道接管率，市府2023年以來陸續完成東大區用戶接管工程第三標暨指定地區—1用戶接管工程、埔頂路的關東區次幹管工程；新竹市公共汙水下水道接管率2022年12月19.82％，2024年11月增至22.49％，新增接管用戶數6416戶。

近日有民眾在網路發文抱怨，包括埔頂路、埔頂一路、慈雲路等處不斷在挖馬路，影響上下班通勤，猶如塞車地獄。貼文引發熱議，有不少網友認為汙水下水道工程，吃力不討好，市府願意做事，不該被批評。

工務處說明，關埔地區汙水下水道次幹管工程於去年底建置完成，已接續發包執行二項標案施做分支管及用戶工程。因關埔地區工區範圍涵蓋較大，且施工期間難免帶來噪音及交通不便等問題，市府會持續責成監造單位嚴格督促施工廠商加強義交人員指揮及交維措施。

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