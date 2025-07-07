教部4.8億補助 苗縣圖總館要建了

苗栗縣政府爭取教育部競爭型計畫補助新建縣圖總館，確定獲教育部核定補助4.8億元，縣長鍾東錦分享喜訊，縣府將啟動規畫設計，融入創齡、科技及智慧等元素，打造新地標。縣圖總館屆時也將興建地下停車場並連通縣府第一、第二辦公大樓，紓解員工停車需求。

苗縣府計畫利用遷建騰空的縣警察局土地興建縣圖總館，爭取教育部補助，最高6億元，備受地方期待，教育部日前公布核定補助15縣市、25館，其中，苗栗縣圖總館案確定獲核定補助4.8億元。

教育部指出，這項2025年至2028年的Big Maker全國公共圖書館科技運用與創新實驗環境建置及服務精進計畫，公共圖書館建置科技運用與創新服務環境實施計畫主要將圖書館科技運用與創意實驗基地、創齡科技空間，及智慧閱讀服務等，納入圖書館規畫空間，彌平城鄉數位落差。

鍾東錦說，縣圖總館除了租、借、藏書功能，還會結合教育推廣展演、咖啡廳、AR/VR功能，及各種人文裝置藝術等，提供民眾完整舒適的閱讀體驗。