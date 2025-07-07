桃園都市原民多 民代籲建專屬宅

桃園市超過3成都市原住民沒有自己的房屋，在外租屋也面臨高昂租金，甚至歧視等艱難過程。民代呼籲市府跟進其他縣市興建原民專屬社宅，市府回應暫無規畫，但已將原住民入住社會住宅的保障比率由3％提高至5％，並研議放寬租金補貼條件，照顧更多原民家庭。

據市府統計，桃市都市原住民的自有住宅率僅63.09％，顯示超過3成的都市原住民並無自有房屋。

另，全體原住民族每月的平均租金支出達1萬528元，在都會區則達1萬1119元，隨房租不斷攀升，高額租金讓不少在外打拚的族人難以負擔。

目前包括雙北、台中、高雄已規畫原民專屬社宅，多位桃市原民議員疾呼市府跟進。

議員張秀菊說，桃園是全台都會區原住民人口數最多的城市，都市原住民中每4人更有1人住在桃園，市府至今卻無原民專屬社宅規畫，令人吃驚。

議員蘇偉恩表示，原住民多從花東或原鄉來，不像在地人有土地、房屋，因此社宅對原住民而言特別重要；都會區原住民雖分散，但社宅仍盼在重點地區設置，像蓋在市區或藝文特區就不太適合，但若蓋在原住民分布較多的大溪、八德等地則非常贊同。

對於民代建議，市長張善政認為，促進原住民安居是重要政策目標，但建置專屬社宅可能不利原民融入都會生活，失去與其他文化交流的機會。

都發局指出，因應近年桃市原住民族人口數快速成長，去年已修正「桃園市社會住宅出租辦法」，將原住民入住社會住宅的保障比例由原本3％提高至5％，目前原住民的實際入住比率已達14％，遠超過原定保障比率。

都發局表示，依據桃市「原住民族租金補貼」規定，原住民族持有自有住宅離租屋地30公里以上者，放寬視為無自宅，每戶每月最高可獲4000元補助，為期12個月，市府也研議放寬從30公里的距離改為20公里條件，協助解決移居桃園的原住民族住房問題。