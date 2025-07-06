颱風假一桃二制 張善政臉書遭灌爆「大罷免大成功」

丹娜絲颱風來襲，桃園市政府晚間8時宣布，除蘆竹區、大園區、觀音區、新屋區停止上班上課外，其餘各機關學校照常上班及上課。消息一出，網友立刻灌爆市長張善政臉書，眾多網友留言「大罷免大成功」，但也有網友緩頰「按照標準放假才是對的」。

張善政稍早在臉書表示，根據氣象署資料，桃園市僅沿海四區風力達停班課標準，其餘地區未來24小時雨量、平均風力與陣風皆未達停班課標準。貼文一出，短短十多分鐘湧入5000多人留言。

網友質疑「市長啊，我小孩在蘆竹上課，我人在桃園上班，這不是擾民嗎？」、「瘋了...我住中壢去蘆竹上班」、「外面風這麼大你告訴我還要上班？」

也有網友諷刺「本來不想投罷免的，這下我要去投罷免，大罷免大成功！」、「我要去投票了」。

民進黨議員黃瓊慧留言「桃園已被納入警戒區，許多市民不解為何分區停班課？是否可請你再次審慎評估、以市民的生命安全為第一考量呢？」

不過也有網友直言「按照標準放假才是對的，那些酸民想放假可以自行放假或是離職。」颱風假政治學再度引來熱議。