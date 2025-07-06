颱風來襲...竹縣明停班課 市區公車、YouBike暫停營運
丹娜絲颱風來襲，中央氣象署最新氣象預報資料顯示，新竹縣預估濱海地區風力達停班停課標準，竹縣明（7日）停班停課。另外，新竹縣市區公車停駛、Youbike也將自今晚12點起暫停營運。
受到颱風影響，新竹縣、新竹市（含竹科）YouBike場站將於7月7日今晚12點全面暫停營運、服務中心也將暫停服務，新竹縣市區公車路線也將停駛。
另外，新竹縣政府文化局各館舍包含縣史館、圖書館、美術館、表演場館、蕭如松藝術園區、龍瑛宗文學館等，明天皆休館1日。
新竹縣市區公車路線：
快捷1號：新竹縣政府-科學園區
快捷5號：湖口工業區-高鐵新竹站
快捷5號A：湖口工業區-高鐵新竹站(經駛明新科大)
快捷6號：竹東火車站-內灣大橋
快捷6號A：竹東火車站-尖石鄉公所
快捷6號B：竹東火車站-內灣大橋(繞華龍村)
快捷7號：竹北市公所-高鐵新竹站
快捷8號：台大竹東分院-竹北火車站(經中正大橋)
快捷8號支：台大竹東分院-竹北火車站(經興隆大橋)。
觀光1號：高鐵新竹站-照門休閒農業區(九芎湖)
觀光2號：高鐵新竹站-六福村主題樂園
觀光6號：竹東火車站-內灣大橋(經大背山)
觀光8號：高鐵新竹站-觀霧山莊。
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