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丹娜絲直撲高雄風雨增強 市府宣布明停班課

不斷更新／北北基桃宣布了！丹娜絲颱風「開眼中」 8縣市7日停班課

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丹娜絲颱風來襲 竹市三區衛生所、醫院部分門診暫停服務

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
因應丹娜絲颱風來襲，新竹市政府宣布明（7日）停止上班、停止上課。圖／取自邱臣遠臉書
因應丹娜絲颱風來襲，新竹市政府宣布明（7日）停止上班、停止上課。圖／取自邱臣遠臉書

因應丹娜絲颱風來襲，新竹市政府宣布明（7日）停止上班、停止上課。衛生局表示，配合停班課，明天竹市各醫院門診服務會配合取消或縮減，衛生局統整竹市各大醫院看診情形一覽表，提供民眾參考。提醒民眾如有就醫、就診需求，可先行電話洽詢醫院總機或至各醫院官方網頁查詢最新門診開設情形。如有緊急醫療的需求，竹市6大醫院急診仍維持24小時不間斷服務。

新竹市各大醫院看診情形如下：

一、國立台灣大學醫學院附設醫院新竹分院新竹醫院：上、下午時段內、兒科門診各開設1診；急診照常服務。

二、新竹馬偕紀念醫院：門診暫停；急診、手術、住院醫療服務照常提供。

三、新竹市立馬偕兒童醫院：上、下午時段開設颱風特別門診；急診、手術、住院醫療服務照常提供。

四、國軍桃園總醫院新竹分院：門診停診；急診照常服務。

五、新竹國泰醫院：門診停診；急診照常服務。

六、南門綜合醫院：上午時段內、外、骨、兒科門診各開設1診，下午時段內、外科門診各開設1診；急診照常服務。

七、新中興醫院、和平醫院、新竹新生醫院：門診均暫停服務。

衛生局表示，有關疫苗接種服務，竹市三區衛生所因颱風全面暫停，如若有緊急需求，請逕洽各醫療院所疫苗服務公告查詢。相關防疫資訊可連結新竹市衛生局官網/疾病防治最新訊息(https://reurl.cc/Y3lOyD)瀏覽。

衛生局指出，長照服務部分，在颱風停班課期間，長照訪視及各項長照服務均暫停，民眾如有長照服務申請需求，可於恢復上班日直接電洽長照服務專線1966，長照管理中心竭誠為民眾服務。

丹娜絲颱風 停班停課 新竹 衛生局 衛生所 診所

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