丹娜絲逼近...桃園復興勸導遊客下山 20洗腎患者提前安置
丹娜絲颱風來襲，桃園市復興區公所今天召開颱風災害應變中心二級開設採取預防措施，區長蘇佐璽今天下午表示，預估颱風雨勢，區公所通知民宿農場勸導遊客今天下午先行下山，並將後山洗腎20人勸導安置離開，其中4人安置前山民宿、其餘患者下山依親。
隨著丹娜絲颱風帶來雨勢，復興區公所開設颱風災害應變中心人員進駐，注意颱風動態，關注區內6大土石流潛勢溪流地區警戒管制，蘇佐璽 說，根據颱風至明天預測復興區雨量，暫未決定進行預防性撤離措施。
蘇佐璽表示，因應颱風，復興區公所調查後山洗腎患者20人，包括4人洗腎患者無下山依親，由區公所安置到前山民宿安置，其他洗腎患者均提前下午依親安置，並將視颱風後續雨量，注意聯外道路安全及是否採取預防性撤離。
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