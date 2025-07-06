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苗栗明天放颱風假 大千、為恭、部苗醫急診照常
中度颱風丹娜絲來勢洶洶，苗栗縣明天停止上班上課，大千、為恭、部立苗栗醫院明天急診、洗腎、住院等服務照常，部分科別停診，3家醫院提醒民眾特別注意，不要白跑一趟。
縣政府根據中央氣象署預測，部分地區風雨達到標準，宣布明天停止上班、停止上課，部苗明天急診、住院、洗腎及上午門診照常，下午、夜間門診暫停；大千健康醫療體系醫院及診所門診明天停診，急診、住院、洗腎正常提供服務。
為恭醫院明天急診、住院、手術及透析照護照常服務，門診、檢查、復健治療上、下午照常服務，晚上暫停服務，健檢中心、放射腫瘤中心治療、體系宏仁診所復健科全天暫停服務，健康巴士及院區交通車正常行駛。
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