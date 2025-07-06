聽新聞
0:00 / 0:00
丹娜絲颱風攪亂拉拉山 果農急搶收三分之一水蜜桃產量
丹娜絲颱風來襲，桃園市復興區正值水蜜桃收成季節，許多水蜜桃果農今天擔心颱風，紛紛搶收成熟水蜜桃，復興區農會總幹事高理忠今天下午表示，目前是水蜜桃成熟量產最多，果農紛紛搶收3、40公頃成熟水蜜桃約三分之一產量，降低損失。
隨著水蜜桃進入採收季，復興區12日將舉辦水蜜桃之夜及水蜜桃評鑑，面對丹娜絲颱風來勢洶洶，復興區農會接獲桃園市府農業局通知，緊急通知復興區水蜜桃、高接梨果農加強果樹枝條固定降低損害，成熟果實搶收減少損失，果農說，7月初進入是中生期水蜜桃成熟期，突發颱風，果農擔心風大雨大造成落果，影響收成，紛紛先緊急搶收，避免損失。
復興區農會今年輔導栽種水蜜桃果園面積約140公頃，在早生水蜜桃採收後，現在進入中生水蜜桃採收期，突然颱風來襲，打亂果農採收銷售行程，高理忠表示，現在是中生水蜜桃量產季節，果農擔心風雨帶來損失，搶收成熟水蜜桃大約3、40公頃、產量三分之一，希望降低損失，後續看颱風風速、雨勢，若有損害可申請提報農業災害損失。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言