去年遭颱風沖毀 桃園永安漁港胸牆趕颱風季前修復完成

桃園市有30年歷史的永安漁港北堤胸牆，去年9月因山陀兒颱風來襲遭海浪沖倒毀損20公尺，農業局今表示，被沖毀的胸牆已趕在今年颱風季來臨前修復完成，對於丹娜絲颱風即將來襲，也提前完成農漁畜牧業防颱準備。

農業局長陳冠義表示，去年9月山陀兒颱風來襲，適逢大潮且浪高達4.5公尺，永安漁港北堤胸牆不敵颱風強襲，造成約20公尺胸牆遭海浪沖倒損毀，農業局獲報後立即以紐澤西護欄封閉海堤通路並吊掛消波塊，以穩定現場避免危害擴大，後續修復工程於今年颱風季來臨前正式完工。

面對此次丹娜斯颱風來襲，陳冠義表示，已立即通知漁船主進港避風，並針對漁船加強纜繩繫固，同時通知畜牧及漁業養殖業者加強建物及設備加固，注意場地排水及備用發電設備正常運作；農作物部分，水稻、高粱、硬質玉米須注意排水作業及疏通，溫帶水蜜桃及高接梨正值果實發育後期至採收期，宜加強枝條固定，高冷蔬菜則應儘速疏濬田區周圍排灌水設施。

至於花卉部分，室外盆花及草花等種類應移入室內或加強覆蓋保護，設施內盆花也應加強栽培床架支撐，以防傾倒，後續若有風災受損情形發生，可主動向當地公所通報，將依農業天然災害查報作業協助農民辦理。