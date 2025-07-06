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桃園備戰丹娜絲颱風 114處易淹點清淤9抽水機待命

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
丹娜絲颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨及大雨特報。本報資料照片
丹娜絲颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨及大雨特報。本報資料照片

中央氣象署稍早針對丹娜絲颱風發布陸上颱風警報，預測今日至周一上半天為最接近台灣時段，且不排除登陸台灣西部。桃園市府表示，災害應變中心今日上午5時30分已二級開設，並於11時提升為一級進駐，各單位已完成防颱整備工作，呼籲民眾特別小心。

面對丹娜絲颱風來勢洶洶，桃園市小烏來天空步道、宇內溪戲水區、天空繩橋以及拉拉山巴陵古道生態園區等景點都已預警性休園。觀旅局表示，若陸上颱風警報發布桃園市為警戒範圍，大溪中正公園景觀電梯、北橫遊客中心暨經國紀念館、慈湖園區等景點也將暫停開放。

為應強降雨，市府所有轄管滯洪池已預先抽放水，增加蓄洪量能。針對7處河川區破堤案件、65件在建工程及100件水土保持計畫的開工案件，市府也加固施工圍籬、堆放砂包等防災設施。全市6處易淹水地區已超前部署9台抽水機並完成測試運轉，確保颱風期間能立即啟動。

此外，環保局針對全市114處易淹地點加強清溝除淤與修樹作業，動員48名清溝隊、13部清溝車及59名專業人力進行分區作業。都發局則通知所有建築工地完成防颱整備，要求回傳檢查情形，確保施工圍籬、鷹架等設施都已加固。工務局相關人員及機具、抽水機、交維設施也都整備完成，復興區山坡地區設有6處待命點，隨時支援災害位置。

勞動局提醒雇主，若勞工因工作地、居住地或通勤路線所在轄區宣布停班而未出勤，不得扣薪、視為曠工或強迫以事假處理。若要求勞工出勤，除應給付當日工資外，宜加給勞工工資，並提供交通工具或其他必要協助。市府呼籲，颱風來襲期間非必要切勿外出，確保自身安全。

丹娜絲颱風 景點 桃園

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