68隊397生熱戰 桃園智慧小鐵人競賽文昌國中稱霸

桃園市第5屆「國民中學資賦優異學生智慧小鐵人競賽」決賽昨在武陵高中登場，經過一整天的激烈競爭，最終由文昌國中隊伍勇奪冠軍，振聲高中國中部及復旦高中國中部則分獲亞軍。參賽學生直呼，競賽不只考驗課本知識，更需團隊合作與創意思考，讓他們在壓力中學會快速應變解決問題。

桃園市智慧小鐵人競賽邁入第5年，今年吸引68隊共397名學生報名參加，參賽人數較往年攀升。競賽採用一般學生與資優學生混合組隊方式，每隊4至6人。參賽學生必須先通過6月7日的初賽考驗，從68隊中選出前20強進入決賽。決賽則以闖關形式進行，融合語文、地理、數理、生物、工程與體能等跨域能力，考驗學生的綜合素養。

教育局表示，決賽設置7大主題關卡，每關都有時間限制和計分制度。首關「怪誕博物夜」結合英文與地理知識，讓學生透過跨語言創作認識世界文物；「智力的考驗」考驗數學與生物知識的整合運用；「馬斯克的回信」要求學生發揮創造力設計新科技產物。

「一童來玩吧」體能關卡融入懷舊童玩元素，讓學生在腦力激盪之餘也能活動筋骨。最終關卡「前進＊多重宇宙」集結所有線索，考驗學生匯聚群體智慧解謎的能力。

最後冠軍由文昌國中「實力都藏在笑裡」隊伍奪得，亞軍則由振聲高中國中部「不敗的帝王楊硯丞」及復旦高中國中部「旦無虛發」獲得。季軍由復旦高中國中部「在藍色監獄孵蛋的猴子」、光明國中「Genius小隊」及復旦高中國中部「你會讓我對不隊」三隊並列獲獎。

進入決賽的中壢國中潘同學表示，競賽過程雖然充滿挑戰，但讓他學會在壓力下快速應變解決問題。方同學則分享競賽讓他們不只停留在課本知識，而是需要真正活用思考。

令林同學印象最深刻的是一道要求寫英文文章邀請「Elon Musk」加入團隊的題目，他和隊員們絞盡腦汁才完成滿意的作品，讓他直呼競賽不僅考驗個人能力，更需要團隊合作與充分溝通。