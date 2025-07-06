丹娜絲來了！石門水庫剩1400噸蓄水 最快明天清晨放水
丹娜絲颱風暴風圈逼近台灣，桃園市石門水庫集水區至今天上午未見降雨，不過水庫還有1.5公尺蓄水空間可蓄水1400萬噸水量，水利署北區水資源分署表示，隨颱風登陸帶來雨量增大，石門水庫最快明天清晨放水，並呼籲民眾切勿進入河道水域，確保安全。
丹娜絲颱風逼近，目前石門水庫及寶山第二水庫蓄水率分別達到93.4%及100%，截至今天中午，石門水庫水位243.4公尺、蓄水量1.9億噸、蓄水率93.4%，北水分署預估丹娜絲颱風將帶來石門水庫集水區明顯降雨，北水分署已與台水公司及農田管理處完成防汛應變整備工作。
北水分局署表示，丹娜絲颱風來勢洶洶，石門水庫目前畜水間還有1.5公尺，可容納1300至1400噸蓄水量，由於石門水庫及寶二水庫處於高水位，將視颱風風速動態、集水區降雨量，調節石門及寶二水庫放水，石門水庫最快明天清晨放水，民眾切勿進入河道水域，注意安全。
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