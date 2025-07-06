為國爭光！世界警察消防運動會 桃警正妹柔道摘3金1銅

第21屆「世界警察消防運動會」於6月27日至7月6日在美國阿拉巴馬州伯明罕市盛大舉行，吸引來自全球各地的警察與消防菁英共襄盛舉，角逐多項運動賽事榮耀。其中桃園市警局桃園分局員警陳于書代表台灣出賽，擁有專業柔道實力的她一舉勇奪三金一銅，亮眼表現為國爭光。

桃園市警局桃園分局員警陳于書今年代表台灣出賽第21屆世界警察消防運動會，表現亮眼，分別於柔道、柔術（有袍）、臥推等項目中勇奪三面金牌，並在柔術（無袍）項目取得一面銅牌，總計三金一銅的優異成績，為國爭光，亦為台灣警界寫下光榮新頁。

陳于書來自台東卑南族，具柔道三段實力，國小3年級時因老師一句「學柔道有糖吃」開始學習柔道，自小即展現運動天賦，體能與技巧兼備，她於去年1月23日調任桃園分局，工作態度積極、表現傑出。曾成功偽裝路人埋伏，果斷運用「內股」柔道技巧制伏詐騙車手，展現高度專業與臨場應變能力，成為打擊詐欺犯罪的模範典範。

桃園市警局表示，此次於國際賽場上的傑出表現，再次證明我國警察除執法專業外，在體能及技術方面亦具世界級水準，不僅提升警察正面形象，更展現多元發展的潛力與實力。