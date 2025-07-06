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桃園今年首發新社宅招租 已破462件申請7/8截止

聯合報／ 記者張裕珍／桃園即時報導
國家住都中心在桃園市興建的首案社宅中壢區「龍岡好室」已完工亮相，近月招租150戶，據統計已受理462件申請，以套房型最熱門。圖／國家住都中心提供
國家住都中心在桃園市興建的首案社宅中壢區「龍岡好室」已完工亮相，近月招租150戶，據統計已受理462件申請，以套房型最熱門。圖／國家住都中心提供

桃園市自辦興建社會住宅多處今年仍在規畫、興建中，中央國家住都中心在桃園市興建的首案社宅中壢區「龍岡好室」已完工全新亮相，近月招租150戶，據統計已受理462件申請，又以套房型最熱門，提醒民眾8日截止受理，預計10月9日抽籤。

龍岡好室社會住宅位於中壢區龍岡路三段與龍門街口，基地由國防部提供土地（原為陸軍龍翔營區），由國家住都中心負責興建，2022年開工、今年初竣工。該處社宅有4棟、地上5層建築，共150戶為套房、二房及三房型，1樓設有80坪日照中心，還有戶外平面停車空間等，地點鄰近龍岡圓環、忠貞市場，距離中壢市區僅15分鐘車程。

國家住都中心指出，龍岡好室社會住宅分別有套房型98戶，分級租金4950元起跳；二房型45戶，分級租金9360元起跳；三房型7戶，分期租金1萬2250元起跳。據統計，從6月9日開放招租以來，截至6月30日共受理462件，其中申請套房型249件、二房型140件、三房型73件；將於7月8日截止受理，預計10月9日抽籤，最快12月1日入住。

值得注意的是，龍岡好室社宅是中央興建的首波社宅之一，同時招租的還有台北市萬華區「萬華安居」、新北市三重區「五谷好室A」、及高雄市左營區「崇實安居」共4案。民眾若工作與居住地點在雙北、桃園或高雄等4個縣市之一，可同時申請所有資格符合的社宅，但經抽籤後，僅能擇1處社宅簽約入住。

國家住都中心提醒有意申請的民眾務必把握時間，於7月8日前備妥申請人本人身分證正反面影本、全戶戶籍資料、家庭成員的最近年度財產歸屬資料及綜合所得稅各類所得資料清單、財稅證明等資料，至國家住都中心安居好室網站https://www.socialhousing.tw/portal完成線上申請。

在龍岡好室社宅完成招租後，國家住都中心預計下半年辦理桃園市「慈文安居」社宅招租，相關資訊將於第三季招租發布向社會大眾說明。

國家住都中心在桃園市興建的首案社宅中壢區「龍岡好室」已完工亮相，近月招租150戶，據統計已受理462件申請，以套房型最熱門。圖／國家住都中心提供
國家住都中心在桃園市興建的首案社宅中壢區「龍岡好室」已完工亮相，近月招租150戶，據統計已受理462件申請，以套房型最熱門。圖／國家住都中心提供

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