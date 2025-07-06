竹市關埔汙水下水道工程遭怨影響交通 網友挺市府：必要基礎建設

過去新竹市汙水下水道接管率成長緩慢，市府近年推動相關工程，卻有民眾反映，竹科人聚集的新竹市東區關埔地區多條重要通勤道路皆因汙水下水道工程開挖路面造成道路限縮，由於附近地狹人稠，開挖馬路加上等紅綠燈根本成塞車地獄，上下班很不方便；但大部分網友卻不買單，認為這是必要基礎建設、汙水下水道工程不該被批評，因為是隱形不易看出政績，相關討論引熱議。

新竹市政府工務處表示，為改善民眾生活品質及汙水下水道接管率，市府加速公共汙水下水道接管，於2023年完成「新竹市汙水下水道系統東大區用戶接管工程第三標暨指定地區—1」用戶接管工程，2024年「新竹市汙水下水道關東區次幹管工程（埔頂路）」也相繼竣工。新竹市公共汙水下水道接管率自2022年12月的19.82%，提升至2024年11月的22.49%，增幅達2.67%，新增接管用戶數高達6416戶。

工務處指出，因新竹市關埔地區汙水下水道次幹管工程於去年底建置完成，接續發包執行二項標案施做分支管及用戶工程。水下水道系統建設最終目標是提升居住環境品質，施工期間難免帶來噪音及交通不便等問題，因關埔地區工區範圍涵蓋較大，施工區塊相關設施皆依照交維布設及規定時間內進場施作，市府會持續責成監造單位嚴格督促施工廠商加強義交人員指揮及交維措施，感謝用路人配合，如造成不便，敬請見諒。

反映民眾在ＰＴＴ新竹版發文，指竹科人聚集的新竹市東區龍山里一帶，包括埔頂路、埔頂一路、慈雲路等處都不斷在挖馬路，這些都是民眾上下班通勤要道，真的天天都感到困擾，因為附近不管哪個紅綠燈都要等很久，一旦挖馬路根本就塞車地獄。