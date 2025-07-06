快訊

MLB／大谷生日登板2局無失分飆3連K 官方社群秀寶寶大谷揮棒萌照

他曝Google Pixel「手機陽春」特別在哪？內行網友列5大優勢讓人秒入坑

聽新聞
0:00 / 0:00

竹市關埔汙水下水道工程遭怨影響交通 網友挺市府：必要基礎建設

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
竹科人聚集的新竹市東區關埔地區多條重要通勤道路，因汙水下水道工程開挖造成道路空間限縮。網友卻認為，這是必要基礎建設。記者王駿杰／攝影
竹科人聚集的新竹市東區關埔地區多條重要通勤道路，因汙水下水道工程開挖造成道路空間限縮。網友卻認為，這是必要基礎建設。記者王駿杰／攝影

過去新竹市汙水下水道接管率成長緩慢，市府近年推動相關工程，卻有民眾反映，竹科人聚集的新竹市東區關埔地區多條重要通勤道路皆因汙水下水道工程開挖路面造成道路限縮，由於附近地狹人稠，開挖馬路加上等紅綠燈根本成塞車地獄，上下班很不方便；但大部分網友卻不買單，認為這是必要基礎建設、汙水下水道工程不該被批評，因為是隱形不易看出政績，相關討論引熱議。

新竹市政府工務處表示，為改善民眾生活品質及汙水下水道接管率，市府加速公共汙水下水道接管，於2023年完成「新竹市汙水下水道系統東大區用戶接管工程第三標暨指定地區—1」用戶接管工程，2024年「新竹市汙水下水道關東區次幹管工程（埔頂路）」也相繼竣工。新竹市公共汙水下水道接管率自2022年12月的19.82%，提升至2024年11月的22.49%，增幅達2.67%，新增接管用戶數高達6416戶。

工務處指出，因新竹市關埔地區汙水下水道次幹管工程於去年底建置完成，接續發包執行二項標案施做分支管及用戶工程。水下水道系統建設最終目標是提升居住環境品質，施工期間難免帶來噪音及交通不便等問題，因關埔地區工區範圍涵蓋較大，施工區塊相關設施皆依照交維布設及規定時間內進場施作，市府會持續責成監造單位嚴格督促施工廠商加強義交人員指揮及交維措施，感謝用路人配合，如造成不便，敬請見諒。

反映民眾在ＰＴＴ新竹版發文，指竹科人聚集的新竹市東區龍山里一帶，包括埔頂路、埔頂一路、慈雲路等處都不斷在挖馬路，這些都是民眾上下班通勤要道，真的天天都感到困擾，因為附近不管哪個紅綠燈都要等很久，一旦挖馬路根本就塞車地獄。

有民眾留言「埔頂路真的整天在修，新竹市別地方都不會，很奇妙」，但大部分民眾都挺市府，留言「所以前幾任市長沒人願意做，必要基礎建設做了還要被抱怨，真的吃力不討好」、「這一定要做的阿，不然你想定期聞屎味（抽水肥）嗎」、「當年重劃時就應該要做的工程，現在的市府願意做反被抱怨」。

工務處指出，因新竹巿關埔地區汙水下水道次幹管工程，去年起接續發包執行二項標案施做分支管及用戶工程。記者王駿杰／攝影
工務處指出，因新竹巿關埔地區汙水下水道次幹管工程，去年起接續發包執行二項標案施做分支管及用戶工程。記者王駿杰／攝影

新竹 東區

延伸閱讀

去年彰化大城鄉颱風釀淹水 王惠美親自向卓榮泰爭取清疏經費

丹娜絲颱風來襲 卓榮泰視察貓羅溪堤防工程叮嚀防災

南下視察治水 卓榮泰：經濟部將提上千億大計畫

分散車流 竹市這3處路口8月1日起開放機車直接左轉

相關新聞

中壢檢舉違停暴增 5路段加強取締

桃園市中壢區人口近年持續增加，帶動車輛數量成長，也衍生不少交通亂象，違停案件高居全市第一，警方為此啟動路暢專案，加強重點...

竹市關埔汙水下水道工程遭怨影響交通 網友挺市府：必要基礎建設

過去新竹市汙水下水道接管率成長緩慢，市府近年推動相關工程，卻有民眾反映，竹科人聚集的新竹市東區關埔地區多條重要通勤道路皆...

核定了！教育部4.8億元補助 苗栗縣立圖書總館要蓋了

苗栗縣政府爭取教育部競爭型計畫補助新建縣圖總館案，教育部前天公布核定補助4.8億元，縣長鍾東錦宣布好消息，縣府隨即啟動規...

競速與判斷力的極限冒險 竹縣芎林鄉長盃定向越野賽今登場

新竹縣芎林鄉鄉長盃定向越野錦標賽今天在敏實科技大學盛大登場，吸引來自縣內各鄉鎮超過120組、共計200人次參賽。選手們在...

比樂天女孩還甜！拉拉山水蜜桃首度與樂天棒球場合作送球迷免費吃

中華職棒2025下半球季開打，樂天桃猿下半季主題日，今明2日由「水蜜桃趴」打頭陣，桃園市農業局將拉拉山水蜜桃與棒球賽事結...

安啦！通霄沙雕藝術節去年通過「凱米」考驗 今年同樣不懼「丹娜絲」

苗栗縣政府今年擴大舉辦的通霄沙雕藝術節即將在7月12日登場，目前場內22座大型沙雕創作已近完工，但丹娜絲颱風來勢洶洶，氣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。