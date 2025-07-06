核定了！教育部4.8億元補助 苗栗縣立圖書總館要蓋了

苗栗縣政府爭取教育部競爭型計畫補助新建縣圖總館案，教育部前天公布核定補助4.8億元，縣長鍾東錦宣布好消息，縣府隨即啟動規畫設計，融入創齡、科技及智慧等元素，打造新地標。

縣府計畫利用遷建騰空的縣警察局土地興建縣圖總館，爭取教育部補助，最高6億元，備受地方人士期待，教育部前天傍晚公布，核定補助15縣市、25館，其中，苗栗縣圖總館案核定補助4.8億元，鍾東錦、立委陳超明、邱鎮軍等人都享，鍾期待苗栗市矗立起一座縣圖總館，因其藝術與人文價值，再次輝煌。

教育部指出，這項2025年至2028年的Big Maker全國公共圖書館科技運用與創新實驗環境建置及服務精進計畫，公共圖書館建置科技運用與創新服務環境實施計畫主要將圖書館科技運用與創意實驗基地、創齡科技空間，及智慧閱讀服務等，納入圖書館規畫空間，強化民眾科技數位知能，彌平城鄉數位落差。

鍾東錦表示，縣圖總館除了租、借、藏書功能，教育推廣展演、咖啡廳、AR/VR功能，及各種人文裝置藝術等，提供民眾完整舒適的閱讀體驗，也讓苗栗市的生活機能及城市價值，與其他鄉鎮區隔，實質意義上成為苗栗縣的大腦，也是核心之都。

縣府教育處指出，縣府爭取教育部最高的6億元補助，地方配合款6億元，教育部核定4.8億元，教育處將啟動規畫設計，融入創齡、科技及智慧等元素，城市美學會是重點，地下停車場並會連通到縣府第一、第二辦公大樓，紓解員工停車的需求，縣圖總館如期完工。