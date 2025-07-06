中壢檢舉違停暴增 5路段加強取締

桃園市中壢區人口近年持續增加，帶動車輛數量成長，也衍生不少交通亂象，違停案件高居全市第一，警方為此啟動路暢專案，加強重點路取締工作。

中壢警方統計，中壢區人口自2021年42.2萬名一路成長，2025年已達43.8萬名，汽機車總數也多達38.7萬輛，為道路交通帶來極大負擔，也衍生不少違規亂象，其中尤以違規停車最被詬病。

警方調查，中壢違停熱點為民族路、民權路、民生路、環西路及環北路，這5個路段今年1到5月的檢舉案就有5.6萬件，占整體檢舉案60%。而今年4月至6月路暢專案，違停總計3萬9397件，比去年同期2萬9432件，成長幅度也十分驚人

中壢警分局長林鼎泰表示，員警幾乎每天都要處理上百件違停案，無奈沒辦法徹底杜絕，未來除了持續取締，也盼民眾自重守法。