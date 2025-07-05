競速與判斷力的極限冒險 竹縣芎林鄉長盃定向越野賽今登場

新竹縣芎林鄉鄉長盃定向越野錦標賽今天在敏實科技大學盛大登場，吸引來自縣內各鄉鎮超過120組、共計200人次參賽。選手們在結合智慧與體能的挑戰中，奔馳於校園林蔭與建築之間，展開一場競速與判斷力的極限冒險。

本賽事由新竹縣芎林鄉公所與敏實科技大學主辦，芎林鄉體育會及新竹縣體育會定向越野委員會協辦，設有社會男子組、社會女子組、國中雙人組、國小雙人組、家庭組及雙人組共6大類別，吸引各年齡層踴躍參與，展現定向越野運動的全民魅力。

主辦單位指出，定向越野是一項融合地圖判讀與空間定位的戶外運動，選手需依靠地圖與指北針在最短時間內找到地形中的控制點，過程中不僅考驗體能，更磨練策略與方向感，是富教育性與挑戰性的運動形式。

芎林鄉長黃正彪表示，定向越野結合教育與運動，非常適合在地推廣，感謝敏實科大提供安全且多元的賽事場地，為芎林打造更豐富的運動文化；敏實科技大學校長曾信超指出，校園地形豐富，是舉辦定向越野的理想場域，能促進學生與社區連結，激發青少年對運動的興趣。

新竹縣體育會理事長田耕豪表示，定向越野融合腦力與體力，適合全齡參與，縣體育會將持續支持在地推廣，讓運動扎根每個社區。

定向越野委員會主委周江杰、芎林鄉體育會理事長涂祈吏也攜家人參與，並強調此運動不僅能訓練冷靜判斷與空間感，也非常適合推廣於校園及家庭，未來將爭取更多資源推動普及。

芎林鄉公所表示，未來將持續與學校、社區及體育單位合作，推動定向越野與多元運動發展，營造健康、快樂、有活力的芎林鄉。