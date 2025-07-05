比樂天女孩還甜！拉拉山水蜜桃首度與樂天棒球場合作送球迷免費吃

中華職棒2025下半球季開打，樂天桃猿下半季主題日，今明2日由「水蜜桃趴」打頭陣，桃園市農業局將拉拉山水蜜桃與棒球賽事結合，透過主題日推廣在地優質農特產。桃園市長張善政今擔任開球嘉賓，同時抽獎送2區幸運球迷約600位免費吃1顆水蜜桃。張善政說，有史以來第一次跟樂天桃園棒球場合作，相信行銷會非常好，而且現場水蜜桃已快銷售一空。

張善政受邀擔任開球嘉賓，身著與樂天球員及啦啦隊女孩同款「水蜜桃趴」專屬球衣，以水蜜桃為靈感設計，採用蜜桃粉紅到蜜桃黃的柔和漸層色系，並將「Monkeys」Logo結合水蜜桃意象，為球場增添濃濃水蜜桃主題氣氛。

張善政說，桃園有很多好的農產品品牌為桃園好農，現在正是拉拉山水蜜桃當季的時候趁這個機會，有史以來第一次跟樂天球隊合作並在球場行銷，水蜜桃銷售非常好，現場幾乎已經快要賣光了，也趁這個機會抽獎給2區的觀眾，讓他們可以免費吃1顆拉拉山水蜜桃，這個聯合行銷一定會非常成功。

農業局長陳冠義表示，桃園好農「水蜜桃趴」是行銷在地農業的一大創新突破，桃園各區農漁會全數動員共襄盛舉，並提供多項在地農漁產做為局間活動抽獎獎項。5日獎項包含各區農漁會提供的波士頓龍蝦、鱈場蟹、烏骨仙草雞、香甜水蜜桃、哈密瓜、西瓜、有機蔬菜，及桃映紅茶、蘆峰茶等；6日獎項則集結桃園12個休閒農業區優質產品，包含千元水蜜桃禮盒5盒、東方美人茶、蜂蜜、芭寶米、蜜香紅茶、友善放牧雞蛋、大古山地瓜酒、金針花忘憂飲等，讓進場球迷有超乎期待的體驗，也為桃園農產開拓更多元的行銷舞台。