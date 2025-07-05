安啦！通霄沙雕藝術節去年通過「凱米」考驗 今年同樣不懼「丹娜絲」

苗栗縣政府今年擴大舉辦的通霄沙雕藝術節即將在7月12日登場，目前場內22座大型沙雕創作已近完工，但丹娜絲颱風來勢洶洶，氣象單位預料明、後天對台影響最大。沙雕藝術節策展人陳坤田表示，去年展出期間就曾接受「凱米」颱風的考驗，結果各大沙雕作品幾乎都毫無損傷，這次丹娜絲侵台，他們有信心不會造成損害，將如期開幕。

去年縣府和通霄鎮公所合作推出第一屆通霄沙雕藝術節，吸引各地大批人潮，熱鬧的景象讓許多鎮民彷彿回到早年通霄海水浴場湧入萬名泳客的盛況。鑑於去年的成功，縣府今年擴大舉辦並朝國際化推廣，邀烏克蘭、印度、加拿大、日本、馬來西亞、蒙古等國際沙雕藝術家與台灣團隊聯手打造22座沙雕作品。

陳坤田表示，去年凱米來襲，通霄海灘上的沙雕創作幾乎沒任何損害，反倒是發現孩童和小狗的「小腳印」，且非颱風期間留下的；沙雕作品使用生態環保膠固定細沙，強度高，展覽結束後推平泡水就可自然分解，去年沙雕作品上還冒出幾株「小草苗」，證明展出的沙雕作品不影響生態，展出團隊還刻意保留下來，未將小草拔除。

苗栗縣文化觀光局指出，今年沙雕藝術節將於7月12日至9月14日在通霄海水浴場展出2個月，並加強國際化的藝術表現形式和豐富的文化內涵，讓沙雕作品成為跨越語言和國界的藝術形式。通霄擁有美麗的海岸線和海景，著名的通霄海水浴場是觀賞海景和岸邊親水的絕佳選擇，去年首辦沙雕藝術節吸引近33萬人次前來，深獲好評，今年「2025通霄沙雕藝術節」將與國際接軌，讓世界看見苗栗通霄這個魅力十足的小鎮，進而慢遊山城。

陳坤田表示，今年通霄沙雕藝術節以「逍遙沙城」為主題，主雕「永續與和平」由國際沙雕師和台灣沙雕師共同創作，作品超越去主雕50公尺長度，達到70公尺、高5公尺，是全台首座巨型連雕創舉。