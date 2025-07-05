客家文學花園促參案獲獎 苗栗省下7.2億元並獲頒1663萬元獎勵金

苗栗縣推動「公館鄉出磺坑觀光遊憩園區新建營運移轉案BOT+OT」，成功吸引民間投資達到7.32億元，獲財政部113年度民間參與公共建設招商卓越獎縣市政府組促參類第2名。副縣長邱俐俐、文觀局長林彥甫昨天下午代表縣府北上領獎。縣府強調，這次獲獎並獲頒促參獎勵金1663萬元，凸顯苗栗縣政府推動地方建設及活化資產的卓越成效。

財政部昨天在台北南港展覽館第二館舉辦招商大會，會中同時由行政院長卓榮泰頒獎給各獲獎縣市。

苗栗縣文化觀光局指出，出磺坑觀光遊憩園區（客家文學花園），承載深厚的歷史文化底蘊，基地面積達18.52公頃，未來將規畫融合文化展演、旅宿、露營、餐飲、婚宴及交通轉運等多元機能的綜合型觀光園區。全案採BOT（興建、營運、移轉）與OT（營運、移轉）雙軌模式辦理，去年3月順利完成投資契約簽署，預定於2027年8月投入營運。

縣府強調，這次榮獲招商卓越獎，象徵縣府團隊長年致力推動公共建設獲得高度肯定。藉由公私協力模式，不僅有效節省公共支出，預計每年可為縣府增加約350萬元財政收入，並減少近1500萬元的維護成本，並可創造可觀的在地就業機會，帶動區域經濟並形塑苗栗觀光新風貌。